В Днепре известно уже о пяти пострадавших в результате ракетного удара, среди них ребенок – ОВА

В Днепре пять человек пострадали от ракетной атаки оккупантов, сообщил Резниченко Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

"Российские ракеты атаковали Днепр. Попали в два района города. Есть попадание в промышленное предприятие. Там сильный пожар. Повреждены жилые дома рядом. Предварительно, пятеро раненых. Среди них – 15-летняя девочка. Все в больнице в состоянии средней тяжести", – проинформировал Резниченко.

Глава ОВА предупредил, что атака продолжается, и призвал горожан быть в безопасных местах

Корреспондент издания "ГОРДОН" подтверждает информацию о сильном пожаре в Днепре на месте одного из "прилетов".

Ранее в Офисе президента сообщили о ракетном ударе российских войск по Днепру, в результате которого ракеты попали в два инфраструктурных объекта, речь шла об одном пострадавшем.

Воздушная тревога продолжается во всех областях Украины, кроме оккупированного Крыма. Сообщалось также о работе ПВО в Киевской области и обстреле инфраструктурного объекта в Одесской области.