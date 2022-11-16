Бульвар Шоубиз
 
16 ноября, 2022
 
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Кот-блогер Степан показал последствия массированного ракетного обстрела Львова российскими оккупантами

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Кот Степан вернулся в Украину в сентябре
Кот Степан вернулся в Украину в сентябре
Фото: loveyoustepan / Instagram

15 ноября на Instagram-странице украинского кота-блогера Степана появилось видео, на котором запечатлены последствия ракетного обстрела города российскими оккупантами.

В ролике испуганная кошка по кличке Стефания, которая сейчас живет вместе с котом Степаном во Львове, позирует на фоне черного дыма.

Контекст:

Страницу украинского кота-блогера ведут харьковчане. До войны они жили на Северной Салтовке. После нападения РФ на Украину кот Степан вместе с хозяевами переехал во Франциюзанимался сбором средств в поддержку украинских зоопарков.

19 мая 2022 года кот Степан стал лауреатом престижной премии в индустрии инфлюенсеров World Influencers and Bloggers Awards 2022. Церемония награждения состоялась в Каннах.

В сентябре кот вернулся в Украину. Он проживает во Львове.

15 ноября россияне провели очередную массированную атаку на Украину. В Киеве оккупанты попали по трем жилым домам, известно об одном погибшем.

Также известно об атаках по Винницкой, Сумской, Хмельницкой, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Ровенской, Львовской, Житомирской и Волынской областям.

По данным Воздушных сил ВСУ, всего в этот день оккупанты выпустили по Украине около 100 ракет, в том числе "Калибр", Х-101 и Х-555.

Теги: Львов, взрыв, война России против Украины, ракета, кот Степан
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