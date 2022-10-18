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18 октября, 2022
 
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Птушкин и кот Степан сделали совместные фото

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Кот Степан о встрече с Птушкиным: Хорошо посидели
Кот Степан о встрече с Птушкиным: Хорошо посидели
Фото: loveyoustepan / Instagram

17 октября на странице украинского кота-блогера Степана были опубликованы снимки, на которых он запечатлен за столом в компании украинского блогера Антона Птушкина.

"Хорошо посидели", – говорится в подписи к фото.

Контекст:

Страницу украинского кота-блогера ведут харьковчане. До войны они жили на Северной Салтовке. После нападения РФ на Украину кот Степан вместе с хозяевами переехал во Франциюзанимался сбором средств в поддержку украинских зоопарков.

19 мая 2022 года кот Степан стал лауреатом престижной премии в индустрии инфлюенсеров World Influencers and Bloggers Awards 2022. Церемония награждения состоялась в Каннах. В сентябре кот вернулся в Украину.

Птушкин после полномасштабного вторжения РФ в Украину отказался от своего русскоязычного канала в YouTube c почти 6 млн подписчиков, заявив, что впредь будет записывать ролики на украинском языке.

Теги: блогеры, кот Степан, Антон Птушкин
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