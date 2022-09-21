Бульвар Шоубиз
 
21 сентября, 2022
 
Новости

Кот Степан вернулся из Франции в Украину

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кот Степан: Каждый, кто любит родину, может быть полезен
Кот Степан: Каждый, кто любит родину, может быть полезен
Фото: loveyoustepan / Instagram

Украинский кот-блогер Степан вернулся из Франции в Украину. Об этом сообщается 21 сентября на его странице в Instagram.

"Уверен, что каждый, кто любит родину, может быть полезен", – говорится в публикации.

Авторы страницы, принадлежащей Степану, заявили, что теперь будут заниматься организацией помощи животным, которые пострадали от войны.

Контекст:

Страницу украинского кота-блогера ведут харьковчане. До войны они жили на Северной Салтовке. После нападения РФ на Украину кот Степан вместе с хозяевами переехал во Францию и занимается сбором средств в поддержку украинских зоопарков.

Кот стал всемирно известным после того, как в ноябре 2021 года американская певица Бритни Спирс опубликовала его фото на своей странице в Instagram. На тот момент на блог Степана было подписано около 619 тыс. фолловеров, а сейчас их количество увеличилось до 1,3 млн.

19 мая 2022 года кот Степан стал лауреатом престижной премии в индустрии инфлюенсеров World Influencers and Bloggers Awards 2022. Церемония награждения состоялась в Каннах.

Теги: Франция, благотворительность, война России против Украины, кот Степан
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Руденко: После вторжения дистрибьюторы из Европы и мира просят: дайте готовый телепродукт на тему войны. У нас ничего нет
Руденко: После вторжения дистрибьюторы из Европы и мира просят: дайте готовый телепродукт на тему войны. У нас ничего нет
Елена ПОСКАННАЯ
Директор школы Романенко: У нас все учителя остались в Киеве, не уехали. Надо сказать, выпавшие на нашу долю испытания нас очень сплотили
Директор школы Романенко: У нас все учителя остались в Киеве, не уехали. Надо сказать, выпавшие на нашу долю испытания нас очень сплотили
Елена ПОСКАННАЯ
Военный дневник харьковчанки Гин: В Харьков не привезут детей. Им тут негде учиться. Разрушены поликлиники, детсады, игровые площадки, бассейны, корты – их больше нет
Военный дневник харьковчанки Гин: В Харьков не привезут детей. Им тут негде учиться. Разрушены поликлиники, детсады, игровые площадки, бассейны, корты – их больше нет
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Кот Степан вернулся из Франции в Украину
Кот Степан вернулся из Франции в Украину
"Удивительная фигура", "Похоже, вы здорово повеселились". 59-летняя Деми Мур восхитила поклонников пляжными фото
"Удивительная фигура", "Похоже, вы здорово повеселились". 59-летняя Деми Мур восхитила поклонников пляжными фото
"Идеальная пара", "Вы кайфуете". Данилко показал новые фото с Белоконь
"Идеальная пара", "Вы кайфуете". Данилко показал новые фото с Белоконь
38-летний Цукерберг сообщил, что в третий раз станет отцом, и рассекретил пол будущего ребенка
38-летний Цукерберг сообщил, что в третий раз станет отцом, и рассекретил пол будущего ребенка
Крупин после объявления в РФ мобилизации обратился к "лаптеногим из ближнего захолустья"
Крупин после объявления в РФ мобилизации обратился к "лаптеногим из ближнего захолустья"
"Мы живем не как с зятем". Нина Матвиенко прокомментировала отношения с Мирзояном после отъезда дочери за границу
"Мы живем не как с зятем". Нина Матвиенко прокомментировала отношения с Мирзояном после отъезда дочери за границу
Фронтмен Kozak System показал фото с Роговцевой, которая снялась в их новом клипе
Фронтмен Kozak System показал фото с Роговцевой, которая снялась в их новом клипе
Kalush Orchestra получила новый хрустальный микрофон взамен проданного на аукционе в поддержку ВСУ
Kalush Orchestra получила новый хрустальный микрофон взамен проданного на аукционе в поддержку ВСУ
Кошмал обратилась к коллегам из РФ: Не стройте иллюзий, что война вас не коснется! За вами уже идут!
Кошмал обратилась к коллегам из РФ: Не стройте иллюзий, что война вас не коснется! За вами уже идут!
"Хочу эту песню на рингтон. Аж настроение поднимается". Кензов опубликовал фрагмент песни, посвященной Залужному. Аудио
"Хочу эту песню на рингтон. Аж настроение поднимается". Кензов опубликовал фрагмент песни, посвященной Залужному. Аудио
В ДТП погиб поддерживавший войну российский актер. Зять Сумской прервал молчание ради поста с соболезнованиями
В ДТП погиб поддерживавший войну российский актер. Зять Сумской прервал молчание ради поста с соболезнованиями
Жена замкомандира "Азова" Калины: Сын знает, что папа вместе с собратьями – настоящие супергерои
Жена замкомандира "Азова" Калины: Сын знает, что папа вместе с собратьями – настоящие супергерои
"Покинуть кровать иногда очень сложно". Бадоев показал свою смятую постель
"Покинуть кровать иногда очень сложно". Бадоев показал свою смятую постель
  "Пора удирать. Хватит позориться". В новом эпизоде "Масяни" показали Путина, который приказывает своим солдатам капитулировать. Видео
  "Пора удирать. Хватит позориться". В новом эпизоде "Масяни" показали Путина, который приказывает своим солдатам капитулировать. Видео
Собчак написала в директ Ефросининой, чтобы оправдаться за то, что назвала украинцев нацистами. Ефросинина ответила публично
Собчак написала в директ Ефросининой, чтобы оправдаться за то, что назвала украинцев нацистами. Ефросинина ответила публично
"Самая красивая спортсменка во вселенной". 21-летняя дзюдоистка Белодед восхитила поклонников новой фотосессией
"Самая красивая спортсменка во вселенной". 21-летняя дзюдоистка Белодед восхитила поклонников новой фотосессией
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 