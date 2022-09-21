Кот Степан вернулся из Франции в Украину

Кот Степан: Каждый, кто любит родину, может быть полезен Фото: loveyoustepan / Instagram

"Уверен, что каждый, кто любит родину, может быть полезен", – говорится в публикации.

Авторы страницы, принадлежащей Степану, заявили, что теперь будут заниматься организацией помощи животным, которые пострадали от войны.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Степан (@loveyoustepan)