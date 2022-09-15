"Знаете, как оно бывает – то ты ей под хвост, то она тебе". Пес Патрон "рассказал" о своей симпатии, которую встретил в парке

"Я видел ее в парке несколько раз, и мы что-то понюхались, ну, знаете, как оно бывает – то ты ей под хвост, то она тебе. И все, дальше разговор как-то не пошел. Но она, когда шла – обернулась, посмотреть на меня. А я стоял такой – потрясенный. Жесть, ну почему я не побежал за ней? Надо спланировать поход в парк в эти выходные. Надо придумать какой-нибудь замечательный подкат", – говорится в публикации.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Патрон * (@patron_dsns)