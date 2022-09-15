"Знаете, как оно бывает – то ты ей под хвост, то она тебе". Пес Патрон "рассказал" о своей симпатии, которую встретил в парке

"Я видел ее в парке несколько раз, и мы что-то понюхались, ну, знаете, как оно бывает – то ты ей под хвост, то она тебе. И все, дальше разговор как-то не пошел. Но она, когда шла – обернулась, посмотреть на меня. А я стоял такой – потрясенный. Жесть, ну почему я не побежал за ней? Надо спланировать поход в парк в эти выходные. Надо придумать какой-нибудь замечательный подкат", – говорится в публикации.
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Патрон – пес породы джек-рассел-терьер. В июле 2022 года Патрону исполнилось три года.
9 мая президент Украины Владимир Зеленский наградил Патрона медалью "За самоотверженную службу".
27 мая Патрон получил самую престижную кинонаграду для животных – Palm Dog Humanitarian. Церемония награждения состоялась в Каннах, но Патрон на ней не присутствовал.
Пес Патрон служит вместе с пиротехником Михаилом Ильевым.