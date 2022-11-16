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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киевской области дети нашли ракету и принесли ее в школу

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О найденной ракете сообщили в полицию
О найденной ракете сообщили в полицию
Скриншот: ANDRII NEBYTOV / Telegram

В Бучанском районе Киевской области дети принесли в школу ракету, сбитую во время воздушной тревоги. Об этом 16 ноября в Telegram сообщил начальник управления полиции Киевской области Андрей Небытов.

"За школой дети нашли сбитую ракету и несут показать", – такое сообщение в разгар массированного обстрела Киевской области поступило на спецлинию 102 от руководителя одного из учебных заведений.

"То, что дети во время ракетной угрозы находились на улице, то, что взрослые открыто игнорировали воздушную тревогу, – высшая мера безответственности. Тот же факт, что малыши так легкомысленно обращались со взрывоопасными предметами, которые несут реальную угрозу жизни и здоровью, – просто шокирует", – прокомментировал Небытов.

Он напомнил, что родители, воспитатели и администрация учебных заведений несут ответственность за жизнь и здоровье детей. 

Контекст:

15 ноября россияне провели очередную массированную атаку на Украину. Под ударом оказался, в частности, Киев.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал о попаданиях по трем домам в центре столицы (в Печерском районе), известно об одном погибшем.

Как уточнили в ГСЧС, в результате ракетной атаки оккупантов на столицу обломки российских ракет попали в два жилых дома в Печерском районе. Также осколки упали на заброшенные дома в Оболонском районе Киева.

Теги: полиция, Киевская область, дети, война России против Украины, ракета, Андрей Небытов
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