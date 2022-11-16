В Киевской области дети нашли ракету и принесли ее в школу

"За школой дети нашли сбитую ракету и несут показать", – такое сообщение в разгар массированного обстрела Киевской области поступило на спецлинию 102 от руководителя одного из учебных заведений.

"То, что дети во время ракетной угрозы находились на улице, то, что взрослые открыто игнорировали воздушную тревогу, – высшая мера безответственности. Тот же факт, что малыши так легкомысленно обращались со взрывоопасными предметами, которые несут реальную угрозу жизни и здоровью, – просто шокирует", – прокомментировал Небытов.

Он напомнил, что родители, воспитатели и администрация учебных заведений несут ответственность за жизнь и здоровье детей.