Во время российских обстрелов 15 ноября была убита жительница Киевской области – полиция

"Во время воздушной атаки 69-летняя женщина находилась на кладбище, почтила память мужа и погибла из-за смертельного ранения обломками ракеты. Выражаю соболезнование близким погибшей", – написал он.

Небытов также призвал киевлян находиться в укрытиях во время воздушной тревоги.