Во время российских обстрелов 15 ноября была убита жительница Киевской области – полиция

"Во время воздушной атаки 69-летняя женщина находилась на кладбище, почтила память мужа и погибла из-за смертельного ранения обломками ракеты. Выражаю соболезнование близким погибшей", – написал он.
Небытов также призвал киевлян находиться в укрытиях во время воздушной тревоги.
За прошедшие сутки Россия нанесла массированный ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Киева, Винницкой, Сумской, Хмельницкой, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Ровенской, Львовской, Житомирской и Волынской областей.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщал о попаданиях по трем домам в центре столицы (в Печерском районе), известно об одном погибшем.
По информации Офиса президента Украины, повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры. Это была крупнейшая атака на энергетическую систему Украины с начала войны, сообщили в Министерстве энергетики.