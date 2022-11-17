"Нафтогаз" и Синегубов подтвердили удары по предприятиям украинской газодобычи в Харьковской области. Есть возгорания и повреждения

"В настоящее время известно о нескольких разрушенных объектах, другие получили повреждения разной степени. Специалисты "Укргаздобычи" оперативно прибыли на поврежденные объекты. Сейчас они оценивают последствия и масштабы атаки. Также устанавливается информация о пострадавших", – заявил глава НАК "Нафтогаз України" Алексей Чернышов.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям уже ликвидировала пожар, возникший в результате обстрела, говорится в сообщении.

Синегубов уточнил, что оккупанты нанесли еще четыре ракетных удара по объекту критической инфраструктуры в Изюмском районе. По его информации, есть возгорание и повреждение, пострадали три работника, медики оказывают им всю необходимую помощь.

В эфире национального телемарафона, который транслировал в YouTube телеканал "Рада", Синегубов добавил, что благодаря силам ПВО удалось не допустить ракетных ударов по Харькову. В то же время, по словам главы ОВА, продолжается ликвидация последствий ракетных ударов, нанесенных россиянами по объектам энергетической инфраструктуры области 16 ноября. На данный момент в области около 20 тыс. абонентов остаются без света.

Ранее 17 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что российские оккупанты нанесли удары по украинской газодобыче и оборонно-космическому предприятию "Южмаш" в Днепре.

Воздушная тревога утром 17 ноября была объявлена во всех областях Украины, кроме оккупированного Крыма. Сообщалось также о работе ПВО в Киевской области и обстреле инфраструктурного объекта в Одесской области.