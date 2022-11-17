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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Нафтогаз" и Синегубов подтвердили удары по предприятиям украинской газодобычи в Харьковской области. Есть возгорания и повреждения

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В Харьковской области в результате ракетной атаки оккупантов пострадали газодобывающие предприятия
В Харьковской области в результате ракетной атаки оккупантов пострадали газодобывающие предприятия
Фото: Нафтогаз / Facebook

В результате ракетных ударов, нанесенных российскими оккупационными войсками по Изюмскому району Харьковской области, повреждены объекты газодобывающей отрасли. Об этом заявила пресс-служба НАК "Нафтогаз", подробности сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

"В настоящее время известно о нескольких разрушенных объектах, другие получили повреждения разной степени. Специалисты "Укргаздобычи" оперативно прибыли на поврежденные объекты. Сейчас они оценивают последствия и масштабы атаки. Также устанавливается информация о пострадавших", – заявил глава НАК "Нафтогаз України" Алексей Чернышов.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям уже ликвидировала пожар, возникший в результате обстрела, говорится в сообщении.

Синегубов уточнил, что оккупанты нанесли еще четыре ракетных удара по объекту критической инфраструктуры в Изюмском районе. По его информации, есть возгорание и повреждение, пострадали три работника, медики оказывают им всю необходимую помощь.

В эфире национального телемарафона, который транслировал в YouTube телеканал "Рада", Синегубов добавил, что благодаря силам ПВО удалось не допустить ракетных ударов по Харькову. В то же время, по словам главы ОВА, продолжается ликвидация последствий ракетных ударов, нанесенных россиянами по объектам энергетической инфраструктуры области 16 ноября. На данный момент в области около 20 тыс. абонентов остаются без света.

Ранее 17 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что российские оккупанты нанесли удары по украинской газодобыче и оборонно-космическому предприятию "Южмаш" в Днепре.

Воздушная тревога утром 17 ноября была объявлена во всех областях Украины, кроме оккупированного Крыма. Сообщалось также о работе ПВО в Киевской области и обстреле инфраструктурного объекта в Одесской области.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля с массированного удара ракетами по украинским военным объектам и продолжает выпускать ракеты по Украине практически ежедневно.

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине.

По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,5 тыс. ракет.

10 ноября в Воздушных силах ВСУ предупредили, что оккупанты, вероятно, накапливают ракеты для нового массированного удара.

15 ноября оккупанты выпустили по территории Украины более 90 крылатых ракет и 10 дронов-камикадзе. По информации Офиса президента Украины, повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры. Это была крупнейшая атака на энергетическую систему Украины с начала войны, сообщили в Министерстве энергетики.

Теги: Россия, Украина, Харьков, газ, энергетика, НАК Нафтогаз, Днепр, Изюм, Харьковская область, ПВО, Укргазвидобування, Южмаш, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, ракета, Денис Шмыгаль, Алексей Чернышов, Олег Синегубов, российские оккупанты, воздушная тревога
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