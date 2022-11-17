Над Киевом сбили крылатые ракеты и дроны-камикадзе Shahed – КГГА

Данных по жертвам и разрушениям нет, информация уточняется.
Позже в КГГА добавили, что над Киевским водохранилищем сбиты два беспилотника-камикадзе Shahed.
В 10.12 в администрации информацию обновили и сообщили, что за последний час в районе Киева Воздушные силы сбили две крылатые ракеты и один БПЛА Shahed, кроме того, силами ПВО были уничтожены еще три Shahed.
В Киеве и по всей Украине, кроме оккупированного Крыма, продолжается воздушная тревога, об этом свидетельствует карта тревог.
О том, что в Киевской области утром 17 ноября сработала система противовоздушной обороны, сообщал глава областной военной администрации Алексей Кулеба.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля с массированного удара ракетами по украинским военным объектам и продолжает выпускать ракеты по Украине практически ежедневно.
Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 13 июля отмечал, что Россия использовала в Украине все виды своего ракетного вооружения.
С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине.
У россиян осталось 43% ракет типа "Калибр-ПЛ", "Калибр-НК", около 45% ракет Х-101 и Х-555 и всего 13% ракет "Искандер", притом что 30% считается неприкосновенным запасом, заявлял в конце октября начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.
По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,5 тыс. ракет.
10 ноября в Воздушных силах ВСУ предупредили, что оккупанты, вероятно, накапливают ракеты для нового массированного удара.
15 ноября оккупанты выпустили по территории Украины более 90 крылатых ракет и 10 дронов-камикадзе. По информации Офиса президента Украины, повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры. Это была крупнейшая атака на энергетическую систему Украины с начала войны, сообщили в Министерстве энергетики.