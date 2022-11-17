Над Киевом сбили крылатые ракеты и дроны-камикадзе Shahed – КГГА

В Киеве и по всей Украине, кроме оккупированного Крыма, продолжается воздушная тревога Фото: depositphotos.com

Данных по жертвам и разрушениям нет, информация уточняется.

Позже в КГГА добавили, что над Киевским водохранилищем сбиты два беспилотника-камикадзе Shahed.

В 10.12 в администрации информацию обновили и сообщили, что за последний час в районе Киева Воздушные силы сбили две крылатые ракеты и один БПЛА Shahed, кроме того, силами ПВО были уничтожены еще три Shahed.

В Киеве и по всей Украине, кроме оккупированного Крыма, продолжается воздушная тревога, об этом свидетельствует карта тревог.

О том, что в Киевской области утром 17 ноября сработала система противовоздушной обороны, сообщал глава областной военной администрации Алексей Кулеба.