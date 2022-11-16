Зеленский в разговоре с Сунаком и Трюдо призал усилить помощь Украине в создании "ракетного щита"

"Проинформировал об очередной волне российского ракетного террора. Призвал усилить помощь Украине в создании ракетного щита. Поблагодарил за весомую поддержку нашего государства со стороны Великобритании и Канады в противодействии российской агрессии", – написал он.

Пресс-служба британского правительства сообщила, что Трюдо и Сунак общались с Зеленским по телефону во время пребывания на саммите G20 в Индонезии.

"Они подчеркнули свою неизменную поддержку борьбы Украины и проинформировали президента Зеленского об их обсуждениях на G20 по этому вопросу. Премьер-министр [Сунак] и премьер-министр Трюдо подчеркнули важность полного расследования обстоятельств вчерашнего падения ракет в Польше. Они подчеркнули, что, каким бы ни был исход этого расследования, в продолжающемся насилии прямо виновато вторжение [президента РФ Владимира] Путина в Украину.

В пресс-службе Трюдо добавили, что лидеры "договорились поддерживать тесные и регулярные контакты".