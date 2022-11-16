Зеленский в разговоре с Сунаком и Трюдо призал усилить помощь Украине в создании "ракетного щита"

"Проинформировал об очередной волне российского ракетного террора. Призвал усилить помощь Украине в создании ракетного щита. Поблагодарил за весомую поддержку нашего государства со стороны Великобритании и Канады в противодействии российской агрессии", – написал он.
Пресс-служба британского правительства сообщила, что Трюдо и Сунак общались с Зеленским по телефону во время пребывания на саммите G20 в Индонезии.
"Они подчеркнули свою неизменную поддержку борьбы Украины и проинформировали президента Зеленского об их обсуждениях на G20 по этому вопросу. Премьер-министр [Сунак] и премьер-министр Трюдо подчеркнули важность полного расследования обстоятельств вчерашнего падения ракет в Польше. Они подчеркнули, что, каким бы ни был исход этого расследования, в продолжающемся насилии прямо виновато вторжение [президента РФ Владимира] Путина в Украину.
В пресс-службе Трюдо добавили, что лидеры "договорились поддерживать тесные и регулярные контакты".
12 октября в Брюсселе состоялось шестое заседание контактной группы по оказанию помощи Украине в формате "Рамштайн". Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что главная тема заседания – укрепление украинской ПВО.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал шестой "Рамштайн" историческим, так как речь идет о принятии "решений по закрытию нашего неба". Согласно заявлению главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, партнеры Украины считают возможным предоставление стране комплексов ПВО для создания интегрированной системы ПВО/ПРО.
11 октября Резников объявил о доставке первой немецкой системы ПВО IRIS-T в Украину. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил 24 октября, что Германия в ближайшее время предоставит Украине еще три системы ПВО IRIS-T.
Передачу Испанией Украине четырех систем ПВО Hawk анонсировал 13 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг.
США обязались поставить в Украину восемь NASAMS, в октябре украинские военные обучались их применению, отметили в Пентагоне. 7 ноября первые две системы прибыли в страну.
1 ноября президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил готовность Парижа помочь Украине в укреплении ПВО.
У Украины есть договоренности о системах ПВО, которые пока не объявлены, сообщили в МИД 4 ноября.
Глава Пентагона Ллойд Остин 16 ноября заявил, что после предыдущей встречи контактной группы "Рамштайн" семь государств предоставили Украине системы противовоздушной обороны или взяли на себя такие обязанности.