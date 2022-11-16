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Зеленский в разговоре с Сунаком и Трюдо призал усилить помощь Украине в создании "ракетного щита"

Зеленский: Проинформировал премьеров Канады и Великобритании об очередной волне российского ракетного террора
Зеленский: Проинформировал премьеров Канады и Великобритании об очередной волне российского ракетного террора
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Об этом он сообщил в Telegram 16 ноября.

"Проинформировал об очередной волне российского ракетного террора. Призвал усилить помощь Украине в создании ракетного щита. Поблагодарил за весомую поддержку нашего государства со стороны Великобритании и Канады в противодействии российской агрессии", – написал он.

Пресс-служба британского правительства сообщила, что Трюдо и Сунак общались с Зеленским по телефону во время пребывания на саммите G20 в Индонезии.

"Они подчеркнули свою неизменную поддержку борьбы Украины и проинформировали президента Зеленского об их обсуждениях на G20 по этому вопросу. Премьер-министр [Сунак] и премьер-министр Трюдо подчеркнули важность полного расследования обстоятельств вчерашнего падения ракет в Польше. Они подчеркнули, что, каким бы ни был исход этого расследования, в продолжающемся насилии прямо виновато вторжение [президента РФ Владимира] Путина в Украину.

В пресс-службе Трюдо добавили, что лидеры "договорились поддерживать тесные и регулярные контакты".

Контекст:

12 октября в Брюсселе состоялось шестое заседание контактной группы по оказанию помощи Украине в формате "Рамштайн". Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что главная тема заседания – укрепление украинской ПВО.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал шестой "Рамштайн" историческим, так как речь идет о принятии "решений по закрытию нашего неба". Согласно заявлению главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, партнеры Украины считают возможным предоставление стране комплексов ПВО для создания интегрированной системы ПВО/ПРО.

11 октября Резников объявил о доставке первой немецкой системы ПВО IRIS-T в Украину. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил 24 октября, что Германия в ближайшее время предоставит Украине еще три системы ПВО IRIS-T.

Передачу Испанией Украине четырех систем ПВО Hawk анонсировал 13 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг.

США обязались поставить в Украину восемь NASAMS, в октябре украинские военные обучались их применению, отметили в Пентагоне. 7 ноября первые две системы прибыли в страну.

1 ноября президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил готовность Парижа помочь Украине в укреплении ПВО.

У Украины есть договоренности о системах ПВО, которые пока не объявлены, сообщили в МИД 4 ноября.

Глава Пентагона Ллойд Остин 16 ноября заявил, что после предыдущей встречи контактной группы "Рамштайн" семь государств предоставили Украине системы противовоздушной обороны или взяли на себя такие обязанности.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Великобритания, Канада, ПВО, война России против Украины, Джастин Трюдо, Риши Сунак
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