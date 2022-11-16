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Виктор Андрусив
Виктор Андрусив

Исполнительный директор Украинского института будущего.


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Последней битвой войны не станут битвы за Донецк, Луганск или Крым. Последняя битва началась уже сейчас

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Последняя битва

Последней битвой войны не станут битвы за Донецк, Луганск или Крым. Последняя битва началась уже сейчас и это битва за пережитую зиму. Путин не может надеяться на военную победу после ухода из Херсона. Даже если представить, что его постоянно дурят, то уже нельзя дурить в случае таких отступлений. Очевидно, что, кроме Донбасса, российские войска переходят к оборонительной операции. Более того, пока даже не ясно, на какие наступательные операции они могут претендовать в следующем году, учитывая ситуацию с техникой и боеприпасами.

Поэтому последняя битва Путина – это зима. Он надеется сломить нас. Без света, без тепла, без связи – это должно заставить нас договариваться на его условиях. В этом сражении участвуют уже не только ВСУ. Участвуют все: гражданские, женщины, дети, пенсионеры – абсолютно все, кто живет в стране. И именно она определит исход войны.

Поэтому не ждите поддержки от государства, волонтеров, международных организаций – организуйте свой план на зиму. Не питайте никаких иллюзий, что будет свет или тепло, что Путин остановится, или ПВО собьет 100% ракет. В этом сражении победа зависит уже исключительно от каждого из нас, и его подготовленности к ней. Как минимум у нас уже есть хороший прогноз на теплую зиму. Но и на это не стоит надеяться.

С первыми весенними лучами последние надежды Путина испарятся вместе со снегом. И единственное, что ему останется – принять наши условия капитуляции.

Источник: Політика Андрусіва / Telegram

Опубликовано с личного разрешения автора

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Теги: Владимир Путин, Крым, Донбасс, ПВО, зима, ВСУ, ракеты, Виктор Андрусив
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