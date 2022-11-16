Остин: После предыдущей встречи "Рамштайн" семь стран поставили Украине системы ПВО либо обязались это сделать

"С момента нашей последней встречи контактной группы семь стран либо поставили критически важные системы ПВО Украине, либо взяли на себя обязательства по их отправке", – сказал министр.
По его словам, это спасет жизни невинных украинцев и поможет украинским Вооруженным силам защитить небо.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Формат "Рамштайн" был основан этой весной – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Министр обороны Украины Алексей Резников тогда передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне, а после встречи заявил, что благодаря "Рамштайну" произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.
Седьмая встреча в формате "Рамштайн" прошла сегодня в США. Министр обороны США Ллойд Остин во время открытия заявил, что союзники собираются "сохранять набранный темп" оказания помощи Украине в течение всей зимы, чтобы Украина могла "продолжать закреплять достижения и перехватывать инициативу на поле боя".
Резников сообщил, что приоритетом в обсуждениях на встрече 16 ноября была защита украинского неба и системы ПВО.
Остин по итогам встречи сообщил, что новую военную помощь Украине предоставят, в частности, Канада, Швеция, Греция, Польша и Германия.
12 октября в Брюсселе состоялось шестое заседание контактной группы по оказанию помощи Украине в формате "Рамштайн". Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что главная тема заседания – укрепление украинской ПВО.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал шестой "Рамштайн" историческим, так как речь идет о принятии "решений по закрытию нашего неба". Согласно заявлению главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, партнеры Украины считают возможным предоставление стране комплексов ПВО для создания интегрированной системы ПВО/ПРО.
11 октября Резников объявил о доставке первой немецкой системы ПВО IRIS-T в Украину. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил 24 октября, что Германия в ближайшее время предоставит Украине еще три системы ПВО IRIS-T.
Передачу Испанией Украине четырех систем ПВО Hawk анонсировал 13 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг.
США обязались поставить в Украину восемь NASAMS, в октябре украинские военные обучались их применению, отметили в Пентагоне. 7 ноября первые две системы прибыли в страну.
1 ноября президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил готовность Парижа помочь Украине в укреплении ПВО.
У Украины есть договоренности о системах ПВО, которые пока не объявлены, сообщили в МИД 4 ноября.