Глава Пентагона открыл седьмой "Рамштайн" и обещал "сохранять набранный темп" помощи Украине в течение всей зимы

Его выступление Пентагон транслировал в YouTube.
По словам Остина, консолидированная помощь союзников поможет Киеву сохранить давление на Россию после того, как Кремль вывел свои войска из Херсона, что "нанесло серьезный удар Москве".
"Мы собираемся сохранять набранный темп в течение всей зимы, чтобы Украина могла продолжать закреплять достижения и перехватывать инициативу на поле боя", – сказал он.
Глава оборонного ведомства подтвердил, что бомбардировки Россией мирных жителей "только укрепляют решимость контактной группы" и усиливают решимость Украины.
"Кремль, возможно, надеется, что новые ракетные удары сломят решимость украинского народа, но простые украинские граждане ответили великолепным неповиновением, которое мир теперь так хорошо знает", – добавил Остин.
Формат "Рамштайн" был основан этой весной – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Резников тогда передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне, а после встречи заявил, что благодаря "Рамштайну" произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.