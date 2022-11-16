Глава Пентагона открыл седьмой "Рамштайн" и обещал "сохранять набранный темп" помощи Украине в течение всей зимы

Его выступление Пентагон транслировал в YouTube.

По словам Остина, консолидированная помощь союзников поможет Киеву сохранить давление на Россию после того, как Кремль вывел свои войска из Херсона, что "нанесло серьезный удар Москве".

"Мы собираемся сохранять набранный темп в течение всей зимы, чтобы Украина могла продолжать закреплять достижения и перехватывать инициативу на поле боя", – сказал он.

Глава оборонного ведомства подтвердил, что бомбардировки Россией мирных жителей "только укрепляют решимость контактной группы" и усиливают решимость Украины.

"Кремль, возможно, надеется, что новые ракетные удары сломят решимость украинского народа, но простые украинские граждане ответили великолепным неповиновением, которое мир теперь так хорошо знает", – добавил Остин.