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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава Пентагона открыл седьмой "Рамштайн" и обещал "сохранять набранный темп" помощи Украине в течение всей зимы

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Консолидированная помощь союзников поможет Киеву сохранить давление на Россию, считает глава Пентагона
Консолидированная помощь союзников поможет Киеву сохранить давление на Россию, считает глава Пентагона
Фото: ЕРА

Соединенные Штаты намерены продолжать поставки оружия и помощи Украине в течение зимы. Об этом министр обороны США Ллойд Остин заявил, открывая седьмое заседание консультативной группы по оказанию помощи Украине в формате "Рамштайн", которое проходит в онлайн-формате.

Его выступление Пентагон транслировал в YouTube.

По словам Остина, консолидированная помощь союзников поможет Киеву сохранить давление на Россию после того, как Кремль вывел свои войска из Херсона, что "нанесло серьезный удар Москве".

"Мы собираемся сохранять набранный темп в течение всей зимы, чтобы Украина могла продолжать закреплять достижения и перехватывать инициативу на поле боя", – сказал он.

Глава оборонного ведомства подтвердил, что бомбардировки Россией мирных жителей "только укрепляют решимость контактной группы" и усиливают решимость Украины.

"Кремль, возможно, надеется, что новые ракетные удары сломят решимость украинского народа, но простые украинские граждане ответили великолепным неповиновением, которое мир теперь так хорошо знает", – добавил Остин.

Контекст:

Формат "Рамштайн" был основан этой весной – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Резников тогда передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне, а после встречи заявил, что благодаря "Рамштайну" произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.

Теги: Россия, США, Пентагон, военная техника, агрессия, военная помощь, война России против Украины, Ллойд Остин, контактная группа Рамштайн
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