Следующий "Рамштайн" состоится 16 ноября и будет не менее результативным, чем предыдущие – Данилов

По его словам, в начале полномасштабного вторжения России, в марте и апреле, Украина не получала того оружия, в котором очень нуждалась, и без него армии было трудно давать отпор оккупантам.

Но сейчас ситуация изменилась, и поставки вооружения и военной техники в Украину западными партнерами являются обязательным вопросом на каждом заседании ставки верховного главнокомандующего Украины, отметил Данилов.

"Оружие идет, современное. В среду будет очередной "Рамштайн", я думаю, он будет для нас не менее результативным, чем предыдущие", – сказал секретарь СНБО.

О том, что новый "Рамштайн" состоится на следующей неделе в онлайн-режиме, 10 ноября сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

"Эта встреча будет проходить виртуально здесь, в Пентагоне, и позволит министрам обороны почти 50 стран обсудить усилия по обеспечению Украины средствами для защиты ее суверенитета от дальнейшей российской агрессии", – сказала она.