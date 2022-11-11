Седьмое заседание союзников Украины в формате "Рамштайн" состоится на следующей неделе – Пентагон

Об этом заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила на брифинге 10 ноября, ее цитирует сайт американского оборонного ведомства.
"Забегая немного вперед, скажу, что на следующей неделе министр проведет седьмое заседание контактной группы по вопросам обороны Украины. Эта встреча будет проходить виртуально здесь в Пентагоне и позволит министру и министрам обороны почти 50 стран обсудить усилия по обеспечению Украины средствами для защиты ее суверенитета от дальнейшей российской агрессии", – сказала она.
Предыдущее заседание группы "Рамштайн" проходило в Брюсселе 12 октября в офлайн-формате. Его главной темой было укрепление украинской ПВО.
Формат "Рамштайн" был основан этой весной – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Резников тогда передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне, а после встречи заявил, что благодаря "Рамштайну" произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.