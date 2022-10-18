"Значимое количество систем ПВО не появится завтра. Но это тектонический сдвиг". Советник Резникова – об итогах шестого "Рамштайна"

Шестое заседание контактной группы по оказанию помощи Украине в формате "Рамштайн" прошло в Брюсселе 12 октября. По словам Копытько, там произошел "тектонический сдвиг" Фото: ЕРА

В посте об основных итогах "Рамштайна" он рассказал, как Минобороны с февраля решает задачи по обеспечению украинских защитников вооружением советского образца и по наращиванию западного вооружения.

Копытько перечислил, что Украина уже получила от партнеров. В списке сотни переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, Piorun, Mistral, Martlet, Starstreak, Stormer, зенитные ракетные комплексы и зенитные самоходные установки Gepard, IRIS-T (NASAMS и Hawk, по его словам, "на подходе").

"Понятийно решен вопрос по [системам ПВО] Crotale, идет прикладная дискуссия по SAMP-T", – написал он.

Кроме того, партнеры предоставили Украине уже десятки реактивных систем залпового огня HIMARS, M270, Mars II и "ожидается еще минимум один тип установок из этого семейства", отметил Копытько.

По его сообщению, речь также о "сотнях единиц" ствольной артиллерии и бронетехники.

"Сравните с тем, что из этого было в марте. А год назад? Представьте, что ничего этого могло в принципе не быть. Ибо не все этому рады… Плюс уже тысячи бойцов и командиров прошли обучение на западе. До весны будет ещё порядка 20 тыс. только в рамках британской инициативы Interflex. Около 15 тыс. собирается обучить ЕС. Постепенно будет наращиваться масштаб коллективных тренировок до батальонного уровня. Практически все тяжелое западное оружие из списка получено в привязке к "Рамштайну", – отметил советник.

Он обратил внимание на заявление Пентагона о том, как можно выстроить интегрированную систему ПВО Украины.

"Сразу же [после шестого "Рамштайна"] прозвучали заявления от Испании (о Hawk), Нидерландов и Британии – о передаче ракет. Затем прозвучало заявление Франции о Crotale. И это не конец. Для полной ясности. Наша система ПВО несет потери. Компенсировать советскими системами невозможно – просто в доступе нет нужного количества. Рано или поздно будет уничтожена критическая масса наших ЗРК и в какой-то момент закончатся ракеты. Вариант с разработкой собственной линейки ЗРК никто не отбрасывает, но это годы. Единственный реалистичный выход на обозримое будущее – усиливать ПВО/ПРО за счет западных платформ", – пояснил Копытько.

По его словам, на решения союзников в ходе заседания "Рамштайн" повлияли массированные обстрелы РФ, которые происходили накануне.

Советник главы Минобороны назвал это "эмоциональным фоном, который очень помог".

Он подчеркнул, что усиление украинской системы ПВО – кропотливый труд.

"В Брюсселе, среди прочего, партнерам было предложено направить в Украину оценочную миссию на подобие той, которая приезжала в ноябре 2021 года. Чтобы они лучше оценили потребности наших Воздушных сил в целом и зенитных ракетных войск в частности. Уже с учетом реалий войны. Одним словом, почва была подготовлена, и процесс пошел. Не нужно питать иллюзий. Значимое количество систем ПВО не появится завтра – это месяцы. Но это тектонический сдвиг", – добавил Копытько, подчеркнув, что "в целом – "Рамштайн–6" прошел хорошо".