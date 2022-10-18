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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Значимое количество систем ПВО не появится завтра. Но это тектонический сдвиг". Советник Резникова – об итогах шестого "Рамштайна"

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Шестое заседание контактной группы по оказанию помощи Украине в формате "Рамштайн" прошло в Брюсселе 12 октября. По словам Копытько, там произошел "тектонический сдвиг"
Шестое заседание контактной группы по оказанию помощи Украине в формате "Рамштайн" прошло в Брюсселе 12 октября. По словам Копытько, там произошел "тектонический сдвиг"
Фото: ЕРА

Предоставление Украине систем противовоздушной и противоракетной обороны было главной темой шестого заседания консультативной группы по оказанию помощи Украине в формате "Рамштайн", которое прошло в Брюсселе 12 октября. Об этом советник министра обороны Украины Алексея Резникова Алексей Копытько написал в Facebook 18 октября.

В посте об основных итогах "Рамштайна" он рассказал, как Минобороны с февраля решает задачи по обеспечению украинских защитников вооружением советского образца и по наращиванию западного вооружения. 

Копытько перечислил, что Украина уже получила от партнеров. В списке сотни переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, Piorun, Mistral, Martlet, Starstreak, Stormer, зенитные ракетные комплексы и зенитные самоходные установки Gepard, IRIS-T (NASAMS и Hawk, по его словам, "на подходе"). 

"Понятийно решен вопрос по [системам ПВО] Crotale, идет прикладная дискуссия по SAMP-T", – написал он. 

Кроме того, партнеры предоставили Украине уже десятки реактивных систем залпового огня HIMARS, M270, Mars II и "ожидается еще минимум один тип установок из этого семейства", отметил Копытько. 

По его сообщению, речь также о "сотнях единиц" ствольной артиллерии и бронетехники. 

"Сравните с тем, что из этого было в марте. А год назад? Представьте, что ничего этого могло в принципе не быть. Ибо не все этому рады… Плюс уже тысячи бойцов и командиров прошли обучение на западе. До весны будет ещё порядка 20 тыс. только в рамках британской инициативы Interflex. Около 15 тыс. собирается обучить ЕС. Постепенно будет наращиваться масштаб коллективных тренировок до батальонного уровня. Практически все тяжелое западное оружие из списка получено в привязке к "Рамштайну", – отметил советник. 

Он обратил внимание на заявление Пентагона о том, как можно выстроить интегрированную систему ПВО Украины. 

"Сразу же [после шестого "Рамштайна"] прозвучали заявления от Испании (о Hawk), Нидерландов и Британии – о передаче ракет. Затем прозвучало заявление Франции о Crotale. И это не конец. Для полной ясности. Наша система ПВО несет потери. Компенсировать советскими системами невозможно – просто в доступе нет нужного количества. Рано или поздно будет уничтожена критическая масса наших ЗРК и в какой-то момент закончатся ракеты. Вариант с разработкой собственной линейки ЗРК никто не отбрасывает, но это годы. Единственный реалистичный выход на обозримое будущее – усиливать ПВО/ПРО за счет западных платформ", – пояснил Копытько. 

По его словам, на решения союзников в ходе заседания "Рамштайн" повлияли массированные обстрелы РФ, которые происходили накануне. 

Советник главы Минобороны назвал это "эмоциональным фоном, который очень помог". 

Он подчеркнул, что усиление украинской системы ПВО – кропотливый труд. 

"В Брюсселе, среди прочего, партнерам было предложено направить в Украину оценочную миссию на подобие той, которая приезжала в ноябре 2021 года. Чтобы они лучше оценили потребности наших Воздушных сил в целом и зенитных ракетных войск в частности. Уже с учетом реалий войны. Одним словом, почва была подготовлена, и процесс пошел. Не нужно питать иллюзий. Значимое количество систем ПВО не появится завтра – это месяцы. Но это тектонический сдвиг", – добавил Копытько, подчеркнув, что "в целом – "Рамштайн–6" прошел хорошо". 

https://www.facebook.com/aleksey.kopytko/posts/pfbid0neqHbDTRpD4nGrGtz4Yew5oDwx58thj5Dou2NYWJLjp3rE3akGfLtiB5UkzCsHMBl

Контекст:

12 октября в Брюсселе состоялось шестое заседание контактной группы по оказанию помощи Украине в формате "Рамштайн". Министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал, что главной темой заседания станет укрепление украинской ПВО

После встречи в Пентагоне сообщили, что, кроме ПВО, обсуждалось предоставление Украине артиллерии и бронетехники

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал шестой "Рамштайн" историческим, так как речь о принятии "решений по закрытию нашего неба". Согласно заявлению главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, партнеры Украины считают возможным предоставление стране комплексов ПВО для создания интегрированной системы ПВО/ПРО.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Франция, Испания, Пентагон, Брюссель, ПВО, военная помощь, РСЗО, артиллерия, бронетехника, война России против Украины, Stinger, HIMARS, контактная группа Рамштайн, Алексей Копытько, NASAMS
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