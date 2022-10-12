Нидерланды поставят Украине ракеты для ПВО и ПРО – министр обороны

Речь о ракетах к системе ПВО и ПРО, которую Украине предоставляет один из союзников, говорится в релизе. Какая именно это система, не уточняется.

О дальнейшей военной помощи Украине Оллонгрен объявила также на сегодняшнем заседании консультативной группы по оказанию помощи Украине в формате "Рамштайн", говорится в релизе. Министр встретилась сегодня с главой Министерства обороны Украины Алексеем Резниковым. Он в сообщении по итогам встречи выразил благодарность за помощь в защите украинского энергетического сектора и украинского неба.

В минобороны Нидерландов отметили, что поставка ракет происходит в связи с недавними массированными ударами РФ по городам Украины.

"Правительство решительно осуждает эти нападения. Частично раскрывая размер взноса, кабинет министров также хочет послать сигнал России", – говорится в релизе.

"Подлые российские нападения на гражданское население показывают, насколько важно, чтобы мы продолжали поддерживать способность Украины защитить себя. Поэтому Нидерланды предоставят ракеты для усиления противовоздушной и противоракетной обороны Украины", – подчеркнула Оллонгрен в Twitter.

The cowardly Russian attacks on civilians demonstrate just how important it is that we continue to support Ukraine’s ability to defend itself. The Netherlands will therefore provide missiles to strengthen the air and missile defence of Ukraine.https://t.co/WLM1N4WvLA — Kajsa Ollongren (@DefensieMin) October 12, 2022

13 октября она примет участие во встрече министров обороны стран НАТО и там будет говорить о необходимости и срочности военной поддержки Украины, добавили в министерстве.