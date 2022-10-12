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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Нидерланды поставят Украине ракеты для ПВО и ПРО – министр обороны

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Оллонгрен объявила о новом пакете военной помощи Украине
Оллонгрен объявила о новом пакете военной помощи Украине
Фото: ЕРА

Нидерланды предоставят Украине ракеты для противовоздушной и противоракетной обороны более чем на €15 млн. Об этом министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен и министр иностранных дел страны Вопке Хукстра сообщили в письме к Палате представителей нидерландского парламента, информирует сайт минобороны.

Речь о ракетах к системе ПВО и ПРО, которую Украине предоставляет один из союзников, говорится в релизе. Какая именно это система, не уточняется. 

О дальнейшей военной помощи Украине Оллонгрен объявила также на сегодняшнем заседании консультативной группы по оказанию помощи Украине в формате "Рамштайн", говорится в релизе. Министр встретилась сегодня с главой Министерства обороны Украины Алексеем Резниковым. Он в сообщении по итогам встречи выразил благодарность за помощь в защите украинского энергетического сектора и украинского неба. 

В минобороны Нидерландов отметили, что поставка ракет происходит в связи с недавними массированными ударами РФ по городам Украины. 

"Правительство решительно осуждает эти нападения. Частично раскрывая размер взноса, кабинет министров также хочет послать сигнал России", – говорится в релизе. 

"Подлые российские нападения на гражданское население показывают, насколько важно, чтобы мы продолжали поддерживать способность Украины защитить себя. Поэтому Нидерланды предоставят ракеты для усиления противовоздушной и противоракетной обороны Украины", – подчеркнула Оллонгрен в Twitter. 

13 октября она примет участие во встрече министров обороны стран НАТО и там будет говорить о необходимости и срочности военной поддержки Украины, добавили в министерстве.

Контекст:

Нидерланды с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины предоставили материальную помощь, оружие, боеприпасы и оборудование на сумму более €210 млн.

По итогам визита в Украину министра обороны Кайсы Оллонгрен и министра внешней торговли Лисье Схрейнемахер 22 августа было принято решение о выделении Нидерландами нового пакета помощи для Украины на сумму около €80 млн.

19 сентября премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и канцлер Германии Олаф Шольц договорились о дальнейшей военной поддержке Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Нидерланды, ПВО, военная помощь, ПРО, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, Вопке Хукстра, Кайса Оллонгрен
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