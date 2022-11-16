Остин рассказал о военной помощи, которую предоставят Украине участники формата "Рамштайн"

Он поблагодарил Швецию за пакет помощи в размере $287 млн, который "включает ключевые возможности, в том числе системы противовоздушной обороны, которые укрепят способность Украины защищаться от России".
Также транш в размере $500 млн выделит Канада. Остин отметил, что страна "остается одним из ведущих доноров зимнего снаряжения".
"Германия предоставила столь необходимую помощь в виде средств противовоздушной обороны, артиллерии и боеприпасов. Греция также объявила о важном пожертвовании 155-мм боеприпасов, а Польша предоставила дополнительную артиллерию и боеприпасы, а также средства ПВО малой дальности", – сказал он.
Министр отметил, что эта помощь "будет иметь реальное значение".
Формат "Рамштайн" был основан этой весной – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Резников тогда передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне, а после встречи заявил, что благодаря "Рамштайну" произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.
Седьмая встреча в формате "Рамштайн" прошла сегодня в США. Остин во время открытия заявил, что союзники собираются "сохранять набранный темп" оказания помощи Украине в течение всей зимы, чтобы Украина могла "продолжать закреплять достижения и перехватывать инициативу на поле боя".