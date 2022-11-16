ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Остин рассказал о военной помощи, которую предоставят Украине участники формата "Рамштайн"

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Остин отметил, что военная помощь Украине "будет иметь реальное значение"
Остин отметил, что военная помощь Украине "будет иметь реальное значение"
Фото: EPA

16 ноября несколько стран объявили о предоставлении Украине дополнительной военной помощи. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин на брифинге по итогам заседания контактной группы по вопросам обороны Украины 16 ноября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он поблагодарил Швецию за пакет помощи в размере $287 млн, который "включает ключевые возможности, в том числе системы противовоздушной обороны, которые укрепят способность Украины защищаться от России".

Также транш в размере $500 млн выделит Канада. Остин отметил, что страна "остается одним из ведущих доноров зимнего снаряжения".

"Германия предоставила столь необходимую помощь в виде средств противовоздушной обороны, артиллерии и боеприпасов. Греция также объявила о важном пожертвовании 155-мм боеприпасов, а Польша предоставила дополнительную артиллерию и боеприпасы, а также средства ПВО малой дальности", – сказал он.

Министр отметил, что эта помощь "будет иметь реальное значение".

Контекст:

Формат "Рамштайн" был основан этой весной – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Резников тогда передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне, а после встречи заявил, что благодаря "Рамштайну" произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.

Седьмая встреча в формате "Рамштайн" прошла сегодня в США. Остин во время открытия заявил, что союзники собираются "сохранять набранный темп" оказания помощи Украине в течение всей зимы, чтобы Украина могла "продолжать закреплять достижения и перехватывать инициативу на поле боя".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, США, Германия, Украина, Греция, Польша, Канада, Швеция, война России против Украины, Ллойд Остин, контактная группа Рамштайн
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