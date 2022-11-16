Остин рассказал о военной помощи, которую предоставят Украине участники формата "Рамштайн"

Остин отметил, что военная помощь Украине "будет иметь реальное значение" Фото: EPA

Он поблагодарил Швецию за пакет помощи в размере $287 млн, который "включает ключевые возможности, в том числе системы противовоздушной обороны, которые укрепят способность Украины защищаться от России".

Также транш в размере $500 млн выделит Канада. Остин отметил, что страна "остается одним из ведущих доноров зимнего снаряжения".

"Германия предоставила столь необходимую помощь в виде средств противовоздушной обороны, артиллерии и боеприпасов. Греция также объявила о важном пожертвовании 155-мм боеприпасов, а Польша предоставила дополнительную артиллерию и боеприпасы, а также средства ПВО малой дальности", – сказал он.

Министр отметил, что эта помощь "будет иметь реальное значение".