Резников: Вместе с партнерами работаем над интегрированной и эшелонированной системой ПВО для Украины

"Защита украинского неба – наш приоритет и тема №1 на встрече "Рамштайн". Вместе с нашими партнерами работаем над интегрированной и эшелонированной системой ПВО. Готовимся к зиме на поле боя. Спасибо [главе Пентагона] Ллойду Остину за руководство международной коалицией против зла", – написал министр.
Protecting the * sky is our priority #1 and topic #1 at #Ramstein 7.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 16, 2022
Together with our partners we’re working on an integrated & echeloned air defense system.
We are preparing for winter on the battlefield.
Thank you @SecDef for leading the international coalition against evil. pic.twitter.com/tqX5E6jhNX
Седьмая встреча в формате "Рамштайн" проходит сегодня в США. Остин во время открытия заявил, что союзники собираются "сохранять набранный темп" оказания помощи Украине в течение всей зимы, чтобы Украина могла "продолжать закреплять достижения и перехватывать инициативу на поле боя".
12 октября в Брюсселе состоялось шестое заседание контактной группы по оказанию помощи Украине в формате "Рамштайн". Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что главная тема заседания – укрепление украинской ПВО.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал шестой "Рамштайн" историческим, так как речь идет о принятии "решений по закрытию нашего неба". Согласно заявлению главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, партнеры Украины считают возможным предоставление стране комплексов ПВО для создания интегрированной системы ПВО/ПРО.
11 октября Резников объявил о доставке первой немецкой системы ПВО IRIS-T в Украину. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил 24 октября, что Германия в ближайшее время предоставит Украине еще три системы ПВО IRIS-T.
Передачу Испанией Украине четырех систем ПВО Hawk анонсировал 13 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг.
США обязались поставить в Украину восемь NASAMS, в октябре украинские военные обучались их применению, отметили в Пентагоне. 7 ноября первые две системы прибыли в страну.
1 ноября президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил готовность Парижа помочь Украине в укреплении ПВО.
У Украины есть договоренности о системах ПВО, которые пока не объявлены, сообщили в МИД 4 ноября.