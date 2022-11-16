Резников: Вместе с партнерами работаем над интегрированной и эшелонированной системой ПВО для Украины

Резников: Защита украинского неба – наш приоритет и тема №1 на встрече "Рамштайн" Фото: EPA

"Защита украинского неба – наш приоритет и тема №1 на встрече "Рамштайн". Вместе с нашими партнерами работаем над интегрированной и эшелонированной системой ПВО. Готовимся к зиме на поле боя. Спасибо [главе Пентагона] Ллойду Остину за руководство международной коалицией против зла", – написал министр.

Protecting the * sky is our priority #1 and topic #1 at #Ramstein 7.

Together with our partners we’re working on an integrated & echeloned air defense system.

We are preparing for winter on the battlefield.

Thank you @SecDef for leading the international coalition against evil. pic.twitter.com/tqX5E6jhNX — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 16, 2022

Седьмая встреча в формате "Рамштайн" проходит сегодня в США. Остин во время открытия заявил, что союзники собираются "сохранять набранный темп" оказания помощи Украине в течение всей зимы, чтобы Украина могла "продолжать закреплять достижения и перехватывать инициативу на поле боя".