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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников: Вместе с партнерами работаем над интегрированной и эшелонированной системой ПВО для Украины

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Резников: Защита украинского неба наш приоритет и тема №1 на встрече "Рамштайн"
Резников: Защита украинского неба – наш приоритет и тема №1 на встрече "Рамштайн"
Фото: EPA

На встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") обсуждают интегрированную и многоуровневую систему противовоздушной обороны для Украины. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter 16 ноября.

"Защита украинского неба – наш приоритет и тема №1 на встрече "Рамштайн". Вместе с нашими партнерами работаем над интегрированной и эшелонированной системой ПВО. Готовимся к зиме на поле боя. Спасибо [главе Пентагона] Ллойду Остину за руководство международной коалицией против зла", – написал министр.

Седьмая встреча в формате "Рамштайн" проходит сегодня в США. Остин во время открытия заявил, что союзники собираются "сохранять набранный темп" оказания помощи Украине в течение всей зимы, чтобы Украина могла "продолжать закреплять достижения и перехватывать инициативу на поле боя".

Контекст:

12 октября в Брюсселе состоялось шестое заседание контактной группы по оказанию помощи Украине в формате "Рамштайн". Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что главная тема заседания – укрепление украинской ПВО.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал шестой "Рамштайн" историческим, так как речь идет о принятии "решений по закрытию нашего неба". Согласно заявлению главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, партнеры Украины считают возможным предоставление стране комплексов ПВО для создания интегрированной системы ПВО/ПРО.

11 октября Резников объявил о доставке первой немецкой системы ПВО IRIS-T в Украину. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил 24 октября, что Германия в ближайшее время предоставит Украине еще три системы ПВО IRIS-T.

Передачу Испанией Украине четырех систем ПВО Hawk анонсировал 13 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг.

США обязались поставить в Украину восемь NASAMS, в октябре украинские военные обучались их применению, отметили в Пентагоне. 7 ноября первые две системы прибыли в страну.

1 ноября президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил готовность Парижа помочь Украине в укреплении ПВО.

У Украины есть договоренности о системах ПВО, которые пока не объявлены, сообщили в МИД 4 ноября.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: ПВО, военная помощь, Алексей Резников, война России против Украины, Ллойд Остин, контактная группа Рамштайн
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