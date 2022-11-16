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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский о ракете в Польше: Если эта была наша ПВО, я хочу доказательств

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Зеленский: Если, не дай бог, какой-то обломок убил этих людей, так нам нужно извиняться. Но сначала следствие, доступ, данные, которые у вас есть, мы хотим получить
Зеленский: Если, не дай бог, какой-то обломок убил этих людей, так нам нужно извиняться. Но сначала – следствие, доступ, данные, которые у вас есть, мы хотим получить
Скриншот: Телеканал Рада / YouTube

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что представители Украины должны быть допущены на место падения ракеты в Польше и участвовать в расследовании инцидента. Об этом он заявил во время общения с украинскими журналистами, которое транслировали в эфире национального телемарафона, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Зеленский уверен, что ракета, которая упала на территории Польши, не украинская. Он рассказал, что всю ночь вел переговоры по этому поводу с разными лидерами, но не стал рассказывать деталей об этих разговорах, так как была достигнута договоренность о неразглашении.

"Но тем не менее у меня очень простая позиция: а можно допустить Украину на место? Это справедливо? Честно. Я считаю, что мы имеем на это право, пока расследование не завершилось. А можно не говорить об окончательных выводах, если нет [результатов] следствия? Мне кажется, это справедливо. Совместные следственные группы – мы имеем право? Если говорят, что это мы. Кто-то говорит. Мы имеем право быть [в следственной группе]? Наверное. Согласно любым нормам и дипломатии. Тем более, что мы все – партнеры. Мы все – партнеры не с Россией, напомню", – добавил он. 

По мнению Зеленского, Украина имеет право получить факты наличия "каких-то доказательств" от партнеров. 

Как сказал президент, выводы должны быть сделаны "не на основе просто слов "есть вероятность". 

"Это не шутки. Совсем. Поэтому я могу получить, мы можем получить [данные]? У нас прекрасные отношения на уровне разведок, вооруженных сил, президентов, министерств иностранных дел. Можно что-то получить? Мы ничего не получили", – добавил он. 

Зеленский "уверен, что мы должны быть и будем" в составе группы по расследованию инцидента. 

"Я хочу, чтобы мы были справедливы. Если это было использование нашей ПВО. И все понимают, что какие-то обломки нашли на территории Польши. Так я хочу этих доказательств, и мы откровенно скажем. Если, не дай бог, какой-то обломок убил этих людей, так нам нужно извиняться. Но сначала – следствие, доступ, данные, которые у вас есть, мы хотим получить", – подчеркнул президент. 

Он сказал, что Украина свои данные готова предоставить и передаст их посольствам, но считает, что было бы лучше, если бы партнеры заслушали доклад Воздушных сил Вооруженных сил Украины по этому поводу. 

"Все, что я хотел, – чтобы мы обменялись информацией с нашими партнерами. Совместная следственная группа – и потом делать те или иные выводы, – добавил Зеленский. – Мы готовы к справедливому следствию". 

Президент выразил благодарность партнерам, которые были "осторожны в словах", комментируя возможность того, что взрыв могла спровоцировать ракета от украинской ПВО. 

"Вы говорили, что произошло за то время, пока вы тут сидели. Так вот Кремль приветствовал. Кремль приветствовал и поблагодарил США за то, что они "разобрались в ситуации". Вот что произошло", – добавил он.

Контекст:

Днем 15 ноября, во время массированного ракетного обстрела Украины российскими оккупационными войсками (по информации ВС ВСУ, Россия выпустила по территории Украины 96 ракет и более 10 БПЛА), в польском селе Переводов Люблинского воеводства, в пяти километрах от границы с Украиной, прогремел взрыв на территории зерноперерабатывающего предприятия. Погибло два человека. По данным СМИ, на территории села упало две ракеты.

Изначально рассматривалось две версии произошедшего: на территории Польши упали сбившиеся с курса российские ракеты или обломки ракет, выпущенных украинской ПВО.

Президент Польши Анджей Дуда в ночь на 16 ноября заявлял, что пока до конца не ясно, кто именно выпустил ракету, упавшую в Переводове. Он подчеркивал, что ответственность за взрыв в Восточной Польше несет Россия.

Расследование еще продолжается, но, по предварительным данным, речь идет об украинской ракете ПВО, выпущенной по российской баллистической ракете, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 16 ноября, подчеркнув, что ответственность за инцидент – на России.

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего, участники рассмотрели в том числе этот взрыв в Польше. Украина выступает за детальное изучение случившегося и просит о доступе к месту взрыва, сообщил по итогам заседания секретарь СНБО Алексей Данилов.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, США, НАТО, Польша, Кремль, следствие, ПВО, расследование, Владимир Зеленский, война России против Украины, ракета
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