Зеленский о ракете в Польше: Если эта была наша ПВО, я хочу доказательств

Зеленский: Если, не дай бог, какой-то обломок убил этих людей, так нам нужно извиняться. Но сначала – следствие, доступ, данные, которые у вас есть, мы хотим получить Скриншот: Телеканал Рада / YouTube

Зеленский уверен, что ракета, которая упала на территории Польши, не украинская. Он рассказал, что всю ночь вел переговоры по этому поводу с разными лидерами, но не стал рассказывать деталей об этих разговорах, так как была достигнута договоренность о неразглашении.

"Но тем не менее у меня очень простая позиция: а можно допустить Украину на место? Это справедливо? Честно. Я считаю, что мы имеем на это право, пока расследование не завершилось. А можно не говорить об окончательных выводах, если нет [результатов] следствия? Мне кажется, это справедливо. Совместные следственные группы – мы имеем право? Если говорят, что это мы. Кто-то говорит. Мы имеем право быть [в следственной группе]? Наверное. Согласно любым нормам и дипломатии. Тем более, что мы все – партнеры. Мы все – партнеры не с Россией, напомню", – добавил он.

По мнению Зеленского, Украина имеет право получить факты наличия "каких-то доказательств" от партнеров.

Как сказал президент, выводы должны быть сделаны "не на основе просто слов "есть вероятность".

"Это не шутки. Совсем. Поэтому я могу получить, мы можем получить [данные]? У нас прекрасные отношения на уровне разведок, вооруженных сил, президентов, министерств иностранных дел. Можно что-то получить? Мы ничего не получили", – добавил он.

Зеленский "уверен, что мы должны быть и будем" в составе группы по расследованию инцидента.

"Я хочу, чтобы мы были справедливы. Если это было использование нашей ПВО. И все понимают, что какие-то обломки нашли на территории Польши. Так я хочу этих доказательств, и мы откровенно скажем. Если, не дай бог, какой-то обломок убил этих людей, так нам нужно извиняться. Но сначала – следствие, доступ, данные, которые у вас есть, мы хотим получить", – подчеркнул президент.

Он сказал, что Украина свои данные готова предоставить и передаст их посольствам, но считает, что было бы лучше, если бы партнеры заслушали доклад Воздушных сил Вооруженных сил Украины по этому поводу.

"Все, что я хотел, – чтобы мы обменялись информацией с нашими партнерами. Совместная следственная группа – и потом делать те или иные выводы, – добавил Зеленский. – Мы готовы к справедливому следствию".

Президент выразил благодарность партнерам, которые были "осторожны в словах", комментируя возможность того, что взрыв могла спровоцировать ракета от украинской ПВО.

"Вы говорили, что произошло за то время, пока вы тут сидели. Так вот Кремль приветствовал. Кремль приветствовал и поблагодарил США за то, что они "разобрались в ситуации". Вот что произошло", – добавил он.