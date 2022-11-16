Зеленский: Я считаю, что российская ракета упала на территории Польши. У нас есть серьезные позиции

Украина хотела бы обменяться информацией с партнерами об инциденте в Польше, отметил Зеленский Фото: president.gov.ua

Об этом он сказал 16 ноября на встрече с представителями СМИ, которая транслировалась в YouTube канала "Рада".

Зеленский рассказал, что получил доклады от командования ВСУ и Воздушных сил и "не может им не доверять".

"Я не сомневаюсь в том, что это была не наша ракета или не наш ракетный удар", – сказал президент.

15 ноября российские оккупанты нанесли самый массированный ракетный удар по территории Украины, всего было выпущено 96 крылатых ракет. ВСУ сбили 75 из них, проинформировали Воздушные силы в Facebook.

По словам Зеленского, из 25 ракетных ударов по времени совпал один удар.

"У нас есть серьезные позиции. Один удар по нашей территории. И есть ответ – у нас есть фиксация, что тот удар, который совпадает по времени с тем случаем – разорвался в небе, на нашей территории… Мы не можем исключать, что как-то на скорости, ветром и тому подобное… обломок какой-то улетел… Мы можем не исключать… это и есть следствие. Но главное – диаметр – 20 м, глубина – 5 м. Может быть обломок? Или нет? – подчеркнул президент. – Я не хочу ставить точку. У меня есть свое мнение: Я считаю, что это российская ракета, согласно доверию к докладу военных… Все, чего мы бы хотели, – это обменяться информацией с нашими партнерами, совместная следственная группа, и затем делали те или иные выводы".