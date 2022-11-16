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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Я считаю, что российская ракета упала на территории Польши. У нас есть серьезные позиции

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Украина хотела бы обменяться информацией с партнерами об инциденте в Польше, отметил Зеленский
Украина хотела бы обменяться информацией с партнерами об инциденте в Польше, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский выразил убеждение, что ракета, упавшая 15 ноября в Польше, была не украинской.

Об этом он сказал 16 ноября на встрече с представителями СМИ, которая транслировалась в YouTube канала "Рада".

Зеленский рассказал, что получил доклады от командования ВСУ и Воздушных сил и "не может им не доверять".

"Я не сомневаюсь в том, что это была не наша ракета или не наш ракетный удар", – сказал президент.

15 ноября российские оккупанты нанесли самый массированный ракетный удар по территории Украины, всего было выпущено 96 крылатых ракет. ВСУ сбили 75 из них, проинформировали Воздушные силы в Facebook.

По словам Зеленского, из 25 ракетных ударов по времени совпал один удар.

"У нас есть серьезные позиции. Один удар по нашей территории. И есть ответ – у нас есть фиксация, что тот удар, который совпадает по времени с тем случаем – разорвался в небе, на нашей территории… Мы не можем исключать, что как-то на скорости, ветром и тому подобное… обломок какой-то улетел… Мы можем не исключать… это и есть следствие. Но главное – диаметр – 20 м, глубина – 5 м. Может быть обломок? Или нет? – подчеркнул президент. – Я не хочу ставить точку. У меня есть свое мнение: Я считаю, что это российская ракета, согласно доверию к докладу военных… Все, чего мы бы хотели, – это обменяться информацией с нашими партнерами, совместная следственная группа, и затем делали те или иные выводы".

Контекст:

Днем 15 ноября в польском селе Переводов Люблинского воеводства, в пяти километрах от границы с Украиной, прогремел взрыв на территории зерноперерабатывающего предприятия. Погибло два человека. В МИД Польши сообщили, что упала ракета российского производства.

Изначально рассматривалось две версии произошедшего: на территории Польши упали сбившиеся с курса российские ракеты или обломки ракет, выпущенных украинской ПВО.

Президент Польши Анджей Дуда в ночь на 16 ноября заявлял, что пока до конца не ясно, кто именно выпустил ракету, упавшую в Переводове. Он подчеркивал, что ответственность за взрыв в Восточной Польше несет Россия.

Расследование еще продолжается, но, по предварительным данным, речь об украинской ракете ПВО, выпущенной по российской баллистической ракете, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 16 ноября, подчеркнув, что ответственность за инцидент – на России.

Теги: Россия, Украина, Польша, следствие, ПВО, расследование, Владимир Зеленский, журналисты, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, президент, взрывы, ракета, доклад, встреча
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