В МИД Польши вызвали посла России из-за падения ракеты российского производства

Рау (на фото) вызвал в посольство и провел беседу с российским послом Андреевым Фото: Zbigniew Rau / Facebook

В министерстве напомнили, что 15 ноября произошел очередной массированный обстрел всей территории Украины и ее объектов критической инфраструктуры, который вели вооруженные силы Российской Федерации.

"В 15.40 в селе Переводов Хрубешувского повета Люблинского воеводства упала ракета российского производства, в результате чего погибли два гражданина Республики Польша. В связи с этим событием министр иностранных дел Збигнев Рау вызвал посла Российской Федерации в МИД и потребовал немедленных подробных объяснений", – говорится в сообщении.

Пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина сообщил, что разговор с российским послом уже состоялся и завершился около полуночи, пишет PAP. Никакие другие подробности беседы пока неизвестны.