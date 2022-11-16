В МИД Польши вызвали посла России из-за падения ракеты российского производства

В министерстве напомнили, что 15 ноября произошел очередной массированный обстрел всей территории Украины и ее объектов критической инфраструктуры, который вели вооруженные силы Российской Федерации.
"В 15.40 в селе Переводов Хрубешувского повета Люблинского воеводства упала ракета российского производства, в результате чего погибли два гражданина Республики Польша. В связи с этим событием министр иностранных дел Збигнев Рау вызвал посла Российской Федерации в МИД и потребовал немедленных подробных объяснений", – говорится в сообщении.
Пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина сообщил, что разговор с российским послом уже состоялся и завершился около полуночи, пишет PAP. Никакие другие подробности беседы пока неизвестны.
Днем 15 ноября в селе Переводов Хрубешувского повета Люблинского воеводства в 5 км от границы с Украиной на территории зерноперерабатывающего предприятия прогремел взрыв (по другим данным, было два взрыва). Погибло два человека. По данным журналистов, на территории села упало две ракеты.
В Пентагоне заявили, что США проверяют сообщения об инциденте. При этом пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер сказал, что США "будут защищать каждый дюйм территории НАТО", но ждут дополнительной информации. Неофициально представители американской разведки сообщили СМИ, что упавшие ракеты были российскими. По данным источников "Интерфакс-Украина" в силовых структурах Украины, в Польше, скорее всего, разорвались российские ракеты Х-101.
Минобороны РФ назвало "провокацией с целью эскалации" информацию о падении российских ракет в Польше.
После инцидента Польша повысила боеготовность воинских частей и силовых структур.
Взрыв в Польше прогремел в момент массированного обстрела территории Украины российскими оккупантами. По предварительным данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины, оккупанты выпустили по территории Украины более 90 крылатых ракет и 10 дронов-камикадзе. Система ПВО Украины сбила 73 ракеты и все дроны.
Люблинское воеводство граничит с Волынской и Львовской областями Украины. Оккупанты 15 ноября обстреливали эти регионы.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по Польше ударили российские ракеты, и назвал инцидент "ударом по коллективной безопасности". "Это очень существенная эскалация. Нужно действовать", – призвал глава государства.
Президент Польши Анджей Дуд заявил, что пока не имеет четких доказательств того, кто запустил ракету, однако, скорее всего, она была российской.