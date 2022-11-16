Подоляк заявил, что за войну в Украине и за стремительно растущие риски для приграничных стран отвечает только Россия

"За войну в Украине отвечает только Россия. За массированные ракетные удары – только Россия. За стремительно растущие риски для приграничных стран – снова только Россия. Не нужно искать оправданий и откладывать ключевые решения. Время Европе "закрыть небо над Украиной". Ради своей безопасности тоже", – написал Подоляк.
За війну в Україні відповідає лише Росія. За масовані ракетні удари – також лише Росія. За стрімко зростаючі ризики для прикордонних країн – знову лише Росія. Не потрібно шукати виправдань і відкладати ключові рішення. Час Європі «закрити небо над * ». Заради своєї безпеки також.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 16, 2022
Утром 16 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего, на котором рассмотрели инцидент с падением ракеты в Польше 15 ноября. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, заявил, что Украина выступает за совместное с партнерами дальнейшее максимально детальное изучение инцидента.
"Только Россия и ее ракетный террор виновны в произошедшем. В этой связи напоминаем, что обезопасить регион Центральной Европы от российских ракет можно только путем расширения действенного воздушного щита над территорией Украины", – резюмировал Данилов.
Днем 15 ноября, во время массированного ракетного обстрела Украины российскими оккупационными войсками (по информации ВС ВСУ, Россия выпустила по территории Украины 96 ракет и более 10 БПЛА), в польском селе Переводов Люблинского воеводства, в пяти километрах от границы с Украиной, прогремел взрыв на территории зерноперерабатывающего предприятия. Погибло два человека. По данным СМИ, на территории села упало две ракеты.
Изначально рассматривалось две версии произошедшего: на территории Польши упали сбившиеся с курса российские ракеты или обломки ракет, выпущенных украинской ПВО.
Президент Польши Анджей Дуда в ночь на 16 ноября заявлял, что пока до конца не ясно, кто именно выпустил ракету, упавшую в Переводове. Он подчеркивал, что ответственность за взрыв в Восточной Польше несет Россия.
Канцлер Германии Олаф Шольц 16 ноября заявил, что взрыв в Польше недалеко от украинской границы стал результатом агрессии России против Украины. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони также возложила ответственность за инцидент в Польше на Россию.
Расследование еще продолжается, но, по предварительным данным, речь об украинской ракете ПВО, выпущенной по российской баллистической ракете, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 16 ноября. "Это не вина Украины. Россия несет всю ответственность, так как продолжает незаконную войну против Украины", – подчеркнул генсек НАТО.