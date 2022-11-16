Подоляк заявил, что за войну в Украине и за стремительно растущие риски для приграничных стран отвечает только Россия

Подоляк возложил на Россию ответственность за риски для безопасности соседних с Украиной стран, в результате которых возникают инциденты, подобные взрыву ракеты в Польше Фото: president.gov.ua

"За войну в Украине отвечает только Россия. За массированные ракетные удары – только Россия. За стремительно растущие риски для приграничных стран – снова только Россия. Не нужно искать оправданий и откладывать ключевые решения. Время Европе "закрыть небо над Украиной". Ради своей безопасности тоже", – написал Подоляк.

За війну в Україні відповідає лише Росія. За масовані ракетні удари – також лише Росія. За стрімко зростаючі ризики для прикордонних країн – знову лише Росія. Не потрібно шукати виправдань і відкладати ключові рішення. Час Європі «закрити небо над * ». Заради своєї безпеки також. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 16, 2022

Утром 16 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего, на котором рассмотрели инцидент с падением ракеты в Польше 15 ноября. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, заявил, что Украина выступает за совместное с партнерами дальнейшее максимально детальное изучение инцидента.

"Только Россия и ее ракетный террор виновны в произошедшем. В этой связи напоминаем, что обезопасить регион Центральной Европы от российских ракет можно только путем расширения действенного воздушного щита над территорией Украины", – резюмировал Данилов.