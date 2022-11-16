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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк заявил, что за войну в Украине и за стремительно растущие риски для приграничных стран отвечает только Россия

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Подоляк возложил на Россию ответственность за риски для безопасности соседних с Украиной стран, в результате которых возникают инциденты, подобные взрыву ракеты в Польше
Подоляк возложил на Россию ответственность за риски для безопасности соседних с Украиной стран, в результате которых возникают инциденты, подобные взрыву ракеты в Польше
Фото: president.gov.ua

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 16 ноября в Twitter подчеркнул важность безотлагательного принятия решений, которые позволят закрыть небо над Украиной.

"За войну в Украине отвечает только Россия. За массированные ракетные удары – только Россия. За стремительно растущие риски для приграничных стран – снова только Россия. Не нужно искать оправданий и откладывать ключевые решения. Время Европе "закрыть небо над Украиной". Ради своей безопасности тоже", – написал Подоляк.

Утром 16 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего, на котором рассмотрели инцидент с падением ракеты в Польше 15 ноября. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, заявил, что Украина выступает за совместное с партнерами дальнейшее максимально детальное изучение инцидента.

"Только Россия и ее ракетный террор виновны в произошедшем. В этой связи напоминаем, что обезопасить регион Центральной Европы от российских ракет можно только путем расширения действенного воздушного щита над территорией Украины", – резюмировал Данилов.

Контекст:

Днем 15 ноября, во время массированного ракетного обстрела Украины российскими оккупационными войсками (по информации ВС ВСУ,  Россия выпустила по территории Украины 96 ракет и более 10 БПЛА), в польском селе Переводов Люблинского воеводства, в пяти километрах от границы с Украиной, прогремел взрыв на территории зерноперерабатывающего предприятия. Погибло два человека. По данным СМИ, на территории села упало две ракеты.

Изначально рассматривалось две версии произошедшего: на территории Польши упали сбившиеся с курса российские ракеты или обломки ракет, выпущенных украинской ПВО.

Президент Польши Анджей Дуда в ночь на 16 ноября заявлял, что пока до конца не ясно, кто именно выпустил ракету, упавшую в Переводове. Он подчеркивал, что ответственность за взрыв в Восточной Польше несет Россия.

Канцлер Германии Олаф Шольц 16 ноября заявил, что взрыв в Польше недалеко от украинской границы стал результатом агрессии России против Украины. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони также возложила ответственность за инцидент в Польше на Россию. 

Расследование еще продолжается, но, по предварительным данным, речь об украинской ракете ПВО, выпущенной по российской баллистической ракете, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 16 ноября. "Это не вина Украины. Россия несет всю ответственность, так как продолжает незаконную войну против Украины", – подчеркнул генсек НАТО.

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