Швеция объявила о предоставлении самого крупного пакета помощи Украине

"Это более крупный пакет военной поддержки, чем все восемь предыдущих пакетов вместе взятых", – заявил Кристерссон на пресс-конференции. Он отметил, что Швеция точно следует списку приоритетов от Украины.
Министр обороны Пал Джонсон добавил, что новый пакет военной техники включает в себя систему противовоздушной обороны и боеприпасы из складских запасов ее вооруженных сил, необходимые Украине для защиты от ракет, которыми Россия обстреливает ее в последние недели.
29 августа премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон на пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой сообщила, что Швеция предоставит Украине дополнительный пакет военной помощи на сумму 1 млрд шведских крон (около $100 млн). В то же время Кулеба попросил у Швеции предоставить Украине известные артиллерийские установки Archer и противовоздушные ракеты RBS70.
30 августа Кулеба отметил, что Швеция передала Украине новый пакет военной помощи.
31 августа глава МИД Швеции Анн Линде сообщила о передаче Украине артиллерийских боеприпасов на $46,9 млн.