Швеция объявила о предоставлении самого крупного пакета помощи Украине

"Это более крупный пакет военной поддержки, чем все восемь предыдущих пакетов вместе взятых", – заявил Кристерссон на пресс-конференции. Он отметил, что Швеция точно следует списку приоритетов от Украины.

Министр обороны Пал Джонсон добавил, что новый пакет военной техники включает в себя систему противовоздушной обороны и боеприпасы из складских запасов ее вооруженных сил, необходимые Украине для защиты от ракет, которыми Россия обстреливает ее в последние недели.