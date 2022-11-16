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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Швеция объявила о предоставлении самого крупного пакета помощи Украине

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Ульф Кристерссон рассказал, чем Швеция поможет Украине
Ульф Кристерссон рассказал, чем Швеция поможет Украине
Фото: EPA

Швеция предоставит Украине новую военную помощь на сумму $287 млн, заявил премьер-министр страны Ульф Кристерссон. Это крупнейший на сегодняшний день пакет оборонных материалов от Швеции, который включает систему ПВО. Об этом 16 ноября сообщает Reuters.

"Это более крупный пакет военной поддержки, чем все восемь предыдущих пакетов вместе взятых", – заявил Кристерссон на пресс-конференции. Он отметил, что Швеция точно следует списку приоритетов от Украины.

Министр обороны Пал Джонсон добавил, что новый пакет военной техники включает в себя систему противовоздушной обороны и боеприпасы из складских запасов ее вооруженных сил, необходимые Украине для защиты от ракет, которыми Россия обстреливает ее в последние недели.

Контекст:

29 августа премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон на пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой сообщила, что Швеция предоставит Украине дополнительный пакет военной помощи на сумму 1 млрд шведских крон (около $100 млн). В то же время Кулеба попросил у Швеции предоставить Украине известные артиллерийские установки Archer и противовоздушные ракеты RBS70.

30 августа Кулеба отметил, что Швеция передала Украине новый пакет военной помощи.

31 августа глава МИД Швеции Анн Линде сообщила о передаче Украине артиллерийских боеприпасов на $46,9 млн.

Теги: Швеция, ПВО, военная помощь, война России против Украины, Ульф Кристерссон
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