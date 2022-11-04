Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция выполнили требования Турции для членства в НАТО. Чавушоглу не согласен

На общей конференции с Чавушоглу 3 ноября Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция значительно расширили сотрудничество с Турцией в борьбе с терроризмом.

"Финляндия и Швеция выполнили свое соглашение с Турцией. Они стали сильными партнерами в нашей совместной борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях. И они явно привержены долгосрочному сотрудничеству с Турцией для решения ваших проблем безопасности. Итак, пришло время приветствовать Финляндию и Швецию в качестве полноправных членов НАТО", – цитирует Столтенберга пресс-служба НАТО.

Однако по словам Чавушоглу, которого цитирует Aydinlik, "невозможно сказать, что все элементы меморандума были полностью выполнены этими двумя странами".