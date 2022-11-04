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Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция выполнили требования Турции для членства в НАТО. Чавушоглу не согласен

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Столтенберг и Чавушоглу 3 ноября провели совместную пресс-конференцию
Столтенберг и Чавушоглу 3 ноября провели совместную пресс-конференцию
Фото: EPA

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция выполнили требования Турции для выступления в НАТО. Министр иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу с ним не согласен.

На общей конференции с Чавушоглу 3 ноября Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция значительно расширили сотрудничество с Турцией в борьбе с терроризмом.

"Финляндия и Швеция выполнили свое соглашение с Турцией. Они стали сильными партнерами в нашей совместной борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях. И они явно привержены долгосрочному сотрудничеству с Турцией для решения ваших проблем безопасности. Итак, пришло время приветствовать Финляндию и Швецию в качестве полноправных членов НАТО", – цитирует Столтенберга пресс-служба НАТО.

Однако по словам Чавушоглу, которого цитирует Aydinlik, "невозможно сказать, что все элементы меморандума были полностью выполнены этими двумя странами".

Контекст:

Финляндия и Швеция решили пересмотреть политику внеблоковости после открытого вторжения России в Украину 24 февраля. Столтенберг говорил CNN 4 апреля, что, если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Альянс способен быстро принять их.

Россия выступала против и грозила развернуть ядерное оружие у границ этих стран. Однако после того, как 14 мая президент Финляндии Саули Нийнисте сказал президенту РФ Владимиру Путину, что в ближайшие дни Финляндия намерена подать заявку на членство в НАТО из-за действий России, глава Кремля заявил, что у России нет проблем с Финляндией и Швецией, которые намерены вступить в НАТО. Он отметил, что расширение военной инфраструктуры на территорию Финляндии и Швеции "вызовет ответную реакцию" со стороны РФ.

18 мая Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на вступление в НАТО.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил 13 мая, что выступает против интеграции Швеции и Финляндии в НАТО. Позднее спикер Эрдогана пояснил, что Турция "не закрывает двери НАТО для Швеции и Финляндии, но хочет переговоров со странами Северной Европы".

16 мая Эрдоган сказал, что Турция не одобрит заявку двух скандинавских стран, потому что они "не имеют четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций", коими в Анкаре считают, в частности, Рабочую партию Курдистана (РПК). По информации Bloomberg, Турция выдвигала несколько требований для одобрения вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Они, в частности, касаются запрета РПК.

28 июня лидеры Турции, Швеции и Финляндии согласовали трехсторонний меморандум для решения законных проблем безопасности Турции, проложив путь к членству Финляндии и Швеции в НАТО.

29 июня Североатлантический союз принял решение о приглашении Финляндии и Швеции к членству в оборонном Альянсе.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Турция, НАТО, Швеция, Йенс Столтенберг, Финляндия, Мевлют Чавушоглу
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