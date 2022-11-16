Белый дом о ракете в Польше: Какими бы ни были окончательные выводы расследования, ответственность – на России

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон, опубликованном на сайте Белого дома 16 ноября.
"Мы полностью доверяем ведущемуся польским правительством расследованию взрыва вблизи границы с Украиной и высоко оцениваем его профессионализм и продуманность. Мы не будем опережать их работу и остаемся в тесном контакте с нашими польскими коллегами, поскольку мы все еще собираем информацию. Мы не увидели ничего, что противоречило бы предварительной оценке президента [Польши Анджея] Дуды о том, что этот взрыв, скорее всего, был результатом взрыва украинской ракеты ПВО, которая, к сожалению, упала на территории Польши", – сказано в заявлении.
Уотсон добавила, что США продолжат оценивать и "прозрачно делиться любой новой информацией по мере ее поступления".
"Мы также будем продолжать поддерживать тесный контакт с украинцами относительно любой информации, которая может дополнить картину. Тем не менее какими бы ни были окончательные выводы, очевидно, что в конечном итоге ответственность за этот трагический инцидент несет Россия, которая обрушила на Украину шквал ракет, специально предназначенных для поражения гражданской инфраструктуры", – подчеркнула она.
Украина "имела и имеет полное право защищать себя", добавила Уотсон.
"Мы вновь выражаем солидарность с народом Украины и соболезнуем в связи с потерями, понесенными им в результате этих варварских авиаударов. Мы знаем, что в результате миллионы украинцев остались без электричества, воды и самого необходимого. Наши мысли и молитвы вновь обращены к близким двух трагически погибших польских граждан", – резюмировала она.
Днем 15 ноября, во время массированного ракетного обстрела Украины российскими оккупационными войсками (по информации ВС ВСУ, Россия выпустила по территории Украины 96 ракет и более 10 БПЛА), в польском селе Переводов Люблинского воеводства, в пяти километрах от границы с Украиной, прогремел взрыв на территории зерноперерабатывающего предприятия. Погибло два человека. По данным СМИ, на территории села упало две ракеты.
Изначально рассматривалось две версии произошедшего: на территории Польши упали сбившиеся с курса российские ракеты или обломки ракет, выпущенных украинской ПВО.
Дуда в ночь на 16 ноября заявил, что пока до конца не ясно, кто именно выпустил ракету, упавшую в Переводове. Он подчеркнул, что ответственность за взрыв в Восточной Польше несет Россия.
Расследование еще продолжается, но, по предварительным данным, речь идет об украинской ракете ПВО, выпущенной по российской баллистической ракете, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 16 ноября, подчеркнув, что ответственность за инцидент – на России.
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего, участники рассмотрели в том числе этот взрыв в Польше. Украина выступает за детальное изучение случившегося и просит о доступе к месту взрыва, сообщил по итогам заседания секретарь СНБО Алексей Данилов.
Зеленский уверен, что ракета, которая упала на территории Польши, не украинская. Он настаивает, что Украина должна быть допущена на место инцидента и к расследованию.