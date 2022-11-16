Белый дом о ракете в Польше: Какими бы ни были окончательные выводы расследования, ответственность – на России

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон, опубликованном на сайте Белого дома 16 ноября.

"Мы полностью доверяем ведущемуся польским правительством расследованию взрыва вблизи границы с Украиной и высоко оцениваем его профессионализм и продуманность. Мы не будем опережать их работу и остаемся в тесном контакте с нашими польскими коллегами, поскольку мы все еще собираем информацию. Мы не увидели ничего, что противоречило бы предварительной оценке президента [Польши Анджея] Дуды о том, что этот взрыв, скорее всего, был результатом взрыва украинской ракеты ПВО, которая, к сожалению, упала на территории Польши", – сказано в заявлении.

Уотсон добавила, что США продолжат оценивать и "прозрачно делиться любой новой информацией по мере ее поступления".

"Мы также будем продолжать поддерживать тесный контакт с украинцами относительно любой информации, которая может дополнить картину. Тем не менее какими бы ни были окончательные выводы, очевидно, что в конечном итоге ответственность за этот трагический инцидент несет Россия, которая обрушила на Украину шквал ракет, специально предназначенных для поражения гражданской инфраструктуры", – подчеркнула она.

Украина "имела и имеет полное право защищать себя", добавила Уотсон.

"Мы вновь выражаем солидарность с народом Украины и соболезнуем в связи с потерями, понесенными им в результате этих варварских авиаударов. Мы знаем, что в результате миллионы украинцев остались без электричества, воды и самого необходимого. Наши мысли и молитвы вновь обращены к близким двух трагически погибших польских граждан", – резюмировала она.