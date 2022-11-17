В Днепре количество пострадавших возросло до 14. Офис президента показал видео последствий российского ракетного удара

Один из жилых домов в Днепре после взрыва российской ракеты утром 17 ноября Фото: Тимошенко Офіс Президента Telegram / Telegram

"Уже 14 раненых из-за российской атаки на Днепр. Среди них 15-летняя девочка. Все в больницах города", – проинформировали в ОВА.

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко показал фото и видео последствий взрыва российской ракеты в Днепре. Он отметил, что в результате прилета пострадали жилые дома.

Утром 17 ноября в Офисе президента сообщили о ракетном ударе российских войск по Днепру, в результате которого ракеты попали в два инфраструктурных объекта.

Сразу после прилетов Резниченко сообщал о пяти пострадавших и уточнил, что атакованные объекты расположены в двух разных районах города, один из них – промышленное предприятие, где возник сильный пожар.

По данным премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, российские войска утром 17 ноября атаковали предприятие украинского военно-промышленного комплекса "Южный машиностроительный завод" ("Южмаш") в Днепре, а также предприятия украинской газодобывающей промышленности. Взрыв одной из российских ракет на видео, которое чуть позже обнародовал в Telegram президент Украины Владимир Зеленский, произошел возле одного из зданий "Южмаша" в районе оживленного перекрестка.

Оккупанты уже атаковали "Южмаш" в ходе ракетных ударов по Днепру вечером 15 июля. Резниченко сообщал тогда, что ракеты попали по промышленному предприятию и по оживленной улице рядом с ним. Утром 16 июля мэр Днепра Борис Филатов в Telegram уточнил, что удар был нанесен по ЮМЗ.