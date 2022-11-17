В Днепре в результате российской ракетной атаки ранены 23 человека, одна пострадавшая в тяжелом состоянии – Резниченко

Российские ракеты сегодня ранили в Днепре 23 человека. 15 из них – в больнице. Одна пострадавшая – тяжелая. Изуродовали промышленное предприятие, дома, троллейбусы и оживленную улицу", – написал Резниченко.

Он подчеркнул, что россияне ударили по городским кварталам в начале дня.

"Когда люди уже были на улицах. Ехали на работу, шли по делам. Просто жили своей привычной жизнью. За все эти преступные обстрелы придет расплата", – заверил глава ОВА.

Заместитель директора департамента здравоохранения Днепропетровской ОВА Татьяна Квитницкая уточнила, что пострадали местные жители в возрасте от 15 до 83 лет.

"После ракетных ударов по Днепру за медицинской помощью обратились 23 человека. Троим пострадавшим оказывалась помощь непосредственно на месте происшествия. Также после госпитализации еще пять пациентов мы отпустили домой на амбулаторное лечение. На стационаре у нас остаются 15 пациентов, среди них девочка-подросток и 83-летняя женщина", – отметила Квитницкая.