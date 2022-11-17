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В Днепре в результате российской ракетной атаки ранены 23 человека, одна пострадавшая в тяжелом состоянии – Резниченко

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Оккупанты в Днепре ракетными ударами повредили жилые дома и ранили 23 человека, заявил Резниченко
Оккупанты в Днепре ракетными ударами повредили жилые дома и ранили 23 человека, заявил Резниченко
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

В Днепре количество людей, получивших ранения в результате ракетного удара российских оккупантов утром 17 ноября, возросло до 23, сообщил в Telegram гдава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Российские ракеты сегодня ранили в Днепре 23 человека. 15 из них – в больнице. Одна пострадавшая – тяжелая. Изуродовали промышленное предприятие, дома, троллейбусы и оживленную улицу", – написал Резниченко.

Он подчеркнул, что россияне ударили по городским кварталам в начале дня.

"Когда люди уже были на улицах. Ехали на работу, шли по делам. Просто жили своей привычной жизнью. За все эти преступные обстрелы придет расплата", – заверил глава ОВА.

Заместитель директора департамента здравоохранения Днепропетровской ОВА Татьяна Квитницкая уточнила, что пострадали местные жители в возрасте от 15 до 83 лет. 

"После ракетных ударов по Днепру за медицинской помощью обратились 23 человека. Троим пострадавшим оказывалась помощь непосредственно на месте происшествия. Также после госпитализации еще пять пациентов мы отпустили домой на амбулаторное лечение. На стационаре у нас остаются 15 пациентов, среди них девочка-подросток и 83-летняя женщина", – отметила Квитницкая. 

Контекст:

Воздушная тревога утром 17 ноября была объявлена во всех областях Украины, кроме оккупированного Крыма. Сообщалось о работе ПВО в Киевской области и обстреле инфраструктурного объекта в Одесской области. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил удары по предприятиям газодобывающей промышленности в Изюмском районе Харьковской области. Он сообщал о троих пострадавших.

Во время утренней ракетной атаки российских оккупантов 17 ноября украинским защитникам удалось сбить шесть крылатых ракет из 18 выпущенных оккупантами и шесть дронов-камикадзе, сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По данным премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, российские войска утром 17 ноября атаковали предприятие украинского военно-промышленного комплекса "Южный машиностроительный завод" ("Южмаш") в Днепре. Взрыв одной из российских ракет на видео, которое чуть позже обнародовал в Telegram президент Украины Владимир Зеленский, произошел возле одного из зданий "Южмаша" в районе оживленного перекрестка.

Сразу после ударов по Днепру глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщал о пяти пострадавших и уточнил, что атакованные объекты расположены в двух разных районах города, один из них – промышленное предприятие, где возник сильный пожар. Затем сообщалось, что число пострадавших в Днепре возросло до 14 человек.

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