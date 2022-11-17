"Это – пальто. А это – осколок". Филатов показал одежду своей подчиненной, раненой во время ракетного обстрела Днепра российскими оккупантами

Филатов показал пальто своей подчиненной, которая пострадала от осколка российской ракеты и госпитализирована на операцию Фото: Borys Filatov / Facebook

"Это – пальто. А это – осколок. Пальто принадлежит сотруднице мэрии. Моей подчиненной. Сейчас ее оперируют", – рассказал Филатов.

Он добавил, что во время ракетных обстрелов 17 ноября пострадавшая и ее коллега "просто делали свою работу" – помогали немощным старикам.

"Когда вы возносите молитвы к Небу, не забывайте, пожалуйста, о словах благодарности для простых людей: работников соцзащиты, почтальонов, энергетиков, медиков, спасателей, коммунальщиков. Всех, кто воюет без оружия в руках и спасает наши жизни", – попросил мэр Днепра.

По последним данным, в Днепре в результате ракетной атаки оккупантов 17 ноября пострадали 14 человек, в том числе 15-летняя девочка. Все пострадавшие госпитализированы, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Утром 17 ноября в Офисе президента сообщили о ракетном ударе российских войск по Днепру, в результате которого ракеты попали в два инфраструктурных объекта.

Сразу после прилетов Резниченко сообщал о пяти пострадавших и уточнил, что атакованные объекты расположены в двух разных районах города, один из них – промышленное предприятие, где возник сильный пожар.

По данным премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, российские войска утром 17 ноября атаковали предприятие украинского военно-промышленного комплекса "Южный машиностроительный завод" ("Южмаш") в Днепре, а также предприятия украинской газодобывающей промышленности. Взрыв одной из российских ракет на видео, которое чуть позже обнародовал в Telegram президент Украины Владимир Зеленский, произошел возле одного из зданий "Южмаша" в районе оживленного перекрестка.

Оккупанты уже атаковали "Южмаш" в ходе ракетных ударов по Днепру вечером 15 июля. Резниченко сообщал тогда, что ракеты попали по промышленному предприятию и по оживленной улице рядом с ним. Утром 16 июля мэр Днепра Борис Филатов в Telegram уточнил, что удар был нанесен по ЮМЗ.