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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Это – пальто. А это – осколок". Филатов показал одежду своей подчиненной, раненой во время ракетного обстрела Днепра российскими оккупантами

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Филатов показал пальто своей подчиненной, которая пострадала от осколка российской ракеты и госпитализирована на операцию
Филатов показал пальто своей подчиненной, которая пострадала от осколка российской ракеты и госпитализирована на операцию
Фото: Borys Filatov / Facebook

Во время российского ракетного удара по Днепру пострадала сотрудница мэрии. Фотографию осколка ракеты, пробившего пальто женщины, показал в Facebook мэр Днепра Борис Филатов.

"Это – пальто. А это – осколок. Пальто принадлежит сотруднице мэрии. Моей подчиненной. Сейчас ее оперируют", – рассказал Филатов.

Он добавил, что во время ракетных обстрелов 17 ноября пострадавшая и ее коллега "просто делали свою работу" – помогали немощным старикам.

"Когда вы возносите молитвы к Небу, не забывайте, пожалуйста, о словах благодарности для простых людей: работников соцзащиты, почтальонов, энергетиков, медиков, спасателей, коммунальщиков. Всех, кто воюет без оружия в руках и спасает наши жизни", – попросил мэр Днепра.

По последним данным, в Днепре в результате ракетной атаки оккупантов 17 ноября пострадали 14 человек, в том числе 15-летняя девочка. Все пострадавшие госпитализированы, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0ZVoHuM533HDUiXvv2qDrEBzmgPtbY3HxFybEHFSUaApQaUgvzPqbaCA1fKAUJ3c4l&id=100002157183088

Утром 17 ноября в Офисе президента сообщили о ракетном ударе российских войск по Днепру, в результате которого ракеты попали в два инфраструктурных объекта.

Сразу после прилетов Резниченко сообщал о пяти пострадавших и уточнил, что атакованные объекты расположены в двух разных районах города, один из них – промышленное предприятие, где возник сильный пожар.

По данным премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, российские войска утром 17 ноября атаковали предприятие украинского военно-промышленного комплекса "Южный машиностроительный завод" ("Южмаш") в Днепре, а также предприятия украинской газодобывающей промышленности. Взрыв одной из российских ракет на видео, которое чуть позже обнародовал в Telegram президент Украины Владимир Зеленский, произошел возле одного из зданий "Южмаша" в районе оживленного перекрестка.

Оккупанты уже атаковали "Южмаш" в ходе ракетных ударов по Днепру вечером 15 июля. Резниченко сообщал тогда, что ракеты попали по промышленному предприятию и по оживленной улице рядом с ним. Утром 16 июля мэр Днепра Борис Филатов в Telegram уточнил, что удар был нанесен по ЮМЗ.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля с массированного удара ракетами по украинским военным объектам и продолжает выпускать ракеты по Украине практически ежедневно.

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине.

По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,5 тыс. ракет.

10 ноября в Воздушных силах ВСУ предупредили, что оккупанты, вероятно, накапливают ракеты для нового массированного удара.

15 ноября оккупанты выпустили по территории Украины более 90 крылатых ракет и 10 дронов-камикадзе. По информации Офиса президента Украины, повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры. Это была крупнейшая атака на энергетическую систему Украины с начала войны, сообщили в Министерстве энергетики.

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