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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Не удалось сработать эффективно". В Воздушных силах ВСУ объяснили, почему из 18 российских крылатых ракет сбили только шесть

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Игнат рассказал, что ПВО Украины 17 ноября не смогла эффективно отбить ракетную атаку российских войск
Игнат рассказал, что ПВО Украины 17 ноября не смогла эффективно отбить ракетную атаку российских войск
Фото: mediacenter.org.ua

Во время утренней ракетной атаки российских оккупантов 17 ноября украинским защитникам удалось сбить шесть крылатых ракет и шесть дронов-камикадзе. Об этом спикер командования Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрий Игнат сообщил во время брифинга 17 ноября, который транслировало в YouTube агентство "Укринформ".

"Была воздушная тревога на всей территории Украины. Было применение самолетов стратегической авиации – бомбардировщики Ту-95 выходили на боевой курс и из района Каспия, и из района Волгодонска Ростовской области [РФ]. К ударам по Украине были привлечены девять самолетов, традиционно ракеты Х-101 и Х-555. Было запущено 18 крылатых ракет", – сообщил Игнат.

Представитель ВС ВСУ признал, что в этот раз работа украинских сил противовоздушной обороны оказалась не такой эффективной, как во время минувших массированных ракетных ударов. Одной из причин Игнат назвал то, что противник использовал маршруты ракет, которые запутывают системы украинской ПВО. 

По словам Игната, у Украины нет достаточного количества средств ПВО: для эффективной защиты нужны системы, которые дают стопроцентный результат в своих зонах ответственности.

"Украинское государство еще раз подчеркивает и Воздушные силы просят Запад предоставлять нам больше систем разных типов. Желательно таких, как NASAMS, IRIS-T. Современных вооружений не хватает, чтобы противостоять угрозам, исходящим от государства-террориста", – добавил спикер.

Тем не менее 12 воздушных целей украинские силы ПВО уничтожили, отметил спикер.

"Четыре ракеты уничтожены в зоне ответственности воздушного командования "Центр", в той же зоне уничтожены шесть ударных БПЛА Shahed, которые противник выпускал с территории Беларуси. Из акватории Черного моря было применение крылатой ракеты "Калибр" и управляемых авиационных ракет с истребителей. Две управляемые ракеты уничтожены", – сообщил Игнат.

Спикер ВС ВСУ заявил, что утренний ракетный обстрел привел к жертвам среди украинцев.

"Сегодня есть более 10 прилетов зенитных управляемых ракет С-300 в прифронтовых городах. К сожалению, есть человеческие жертвы", – резюмировал он.

Контекст:

Воздушная тревога утром 17 ноября была объявлена во всех областях Украины, кроме оккупированного Крыма. Сообщалось о работе ПВО в Киевской области и обстреле инфраструктурного объекта в Одесской области.

В Офисе президента сообщили о ракетном ударе российских войск по Днепру, в результате которого ракеты попали в два инфраструктурных объекта.

Сразу после прилетов глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщал о пяти пострадавших и уточнил, что атакованные объекты расположены в двух разных районах города, один из них – промышленное предприятие, где возник сильный пожар. По последним данным, число пострадавших в Днепре возросло до 14 человек.

По данным премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, российские войска утром 17 ноября атаковали предприятие украинского военно-промышленного комплекса "Южный машиностроительный завод" ("Южмаш") в Днепре, а также предприятия украинской газодобывающей промышленности. Взрыв одной из российских ракет на видео, которое чуть позже обнародовал в Telegram президент Украины Владимир Зеленский, произошел возле одного из зданий "Южмаша" в районе оживленного перекрестка.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил удары по предприятиям газодобывающей промышленности в Изюмском районе Харьковской области. Он сообщал о троих пострадавших.

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