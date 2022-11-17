"Не удалось сработать эффективно". В Воздушных силах ВСУ объяснили, почему из 18 российских крылатых ракет сбили только шесть

"Была воздушная тревога на всей территории Украины. Было применение самолетов стратегической авиации – бомбардировщики Ту-95 выходили на боевой курс и из района Каспия, и из района Волгодонска Ростовской области [РФ]. К ударам по Украине были привлечены девять самолетов, традиционно ракеты Х-101 и Х-555. Было запущено 18 крылатых ракет", – сообщил Игнат.

Представитель ВС ВСУ признал, что в этот раз работа украинских сил противовоздушной обороны оказалась не такой эффективной, как во время минувших массированных ракетных ударов. Одной из причин Игнат назвал то, что противник использовал маршруты ракет, которые запутывают системы украинской ПВО.

По словам Игната, у Украины нет достаточного количества средств ПВО: для эффективной защиты нужны системы, которые дают стопроцентный результат в своих зонах ответственности.

"Украинское государство еще раз подчеркивает и Воздушные силы просят Запад предоставлять нам больше систем разных типов. Желательно таких, как NASAMS, IRIS-T. Современных вооружений не хватает, чтобы противостоять угрозам, исходящим от государства-террориста", – добавил спикер.

Тем не менее 12 воздушных целей украинские силы ПВО уничтожили, отметил спикер.

"Четыре ракеты уничтожены в зоне ответственности воздушного командования "Центр", в той же зоне уничтожены шесть ударных БПЛА Shahed, которые противник выпускал с территории Беларуси. Из акватории Черного моря было применение крылатой ракеты "Калибр" и управляемых авиационных ракет с истребителей. Две управляемые ракеты уничтожены", – сообщил Игнат.

Спикер ВС ВСУ заявил, что утренний ракетный обстрел привел к жертвам среди украинцев.

"Сегодня есть более 10 прилетов зенитных управляемых ракет С-300 в прифронтовых городах. К сожалению, есть человеческие жертвы", – резюмировал он.