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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Число погибших в результате атаки РФ по Запорожской области увеличилось

Разбор завалов на месте жилого дома в Вольнянске продолжается
Разбор завалов на месте жилого дома в Вольнянске продолжается
Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал / Telegram

Ночью 17 ноября российские оккупанты нанесли ракетный удар по двухэтажному жилому дому в Вольнянске Запорожской области, в результате прямого попадания погибли не менее семи человек. Об этом заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил в Telegram.

Речь о четырехквартирном доме, там проживали три семьи (около 10 человек). Изначально было известно двух погибших

Сейчас, по словам Тимошенко, там продолжается разбор завалов. 

"На месте работают десятки спасателей, волонтеры и коммунальные службы. Из-под завалов изъяты тела семи погибших. Мои соболезнования родным и близким. Работы продолжаются", – написал он. 

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.

Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона ракетами, а также используют для атак иранские дроны-камикадзе.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Запорожская область, волонтеры, спасатели, обстрелы, погибшие, Кирилл Тимошенко, российские оккупанты
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