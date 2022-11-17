Число погибших в результате атаки РФ по Запорожской области увеличилось

Речь о четырехквартирном доме, там проживали три семьи (около 10 человек). Изначально было известно двух погибших.
Сейчас, по словам Тимошенко, там продолжается разбор завалов.
"На месте работают десятки спасателей, волонтеры и коммунальные службы. Из-под завалов изъяты тела семи погибших. Мои соболезнования родным и близким. Работы продолжаются", – написал он.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.
Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона ракетами, а также используют для атак иранские дроны-камикадзе.