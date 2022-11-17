Число погибших в результате атаки РФ по Запорожской области увеличилось

Разбор завалов на месте жилого дома в Вольнянске продолжается Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал / Telegram

Речь о четырехквартирном доме, там проживали три семьи (около 10 человек). Изначально было известно двух погибших.

Сейчас, по словам Тимошенко, там продолжается разбор завалов.

"На месте работают десятки спасателей, волонтеры и коммунальные службы. Из-под завалов изъяты тела семи погибших. Мои соболезнования родным и близким. Работы продолжаются", – написал он.