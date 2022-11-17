Ракетная атака в Запорожской области: двое погибших, под завалами ищут людей

По его словам, в результате попадания трех ракет разрушены гражданские сооружения, в том числе двухэтажный жилой дом. Под завалами, вероятно, находятся люди.
"По предварительным данным, два человека погибли. Искренние соболезнования их родным и близким", – написал Старух.
Он добавил, что спасательные работы продолжаются, число жертв может возрасти.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.
Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона ракетами, а также используют для атак иранские дроны-камикадзе.