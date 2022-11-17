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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ракетная атака в Запорожской области: двое погибших, под завалами ищут людей

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Разрушен двухэтажный жилой дом
Разрушен двухэтажный жилой дом
Фото: Олександр Старух / Telegram

В ночь с 16 на 17 ноября россияне нанесли ракетный удар по Вольнянскому району Запорожской области. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Александр Старух.

По его словам, в результате попадания трех ракет разрушены гражданские сооружения, в том числе двухэтажный жилой дом. Под завалами, вероятно, находятся люди.

"По предварительным данным, два человека погибли. Искренние соболезнования их родным и близким", – написал Старух. 

Он добавил, что спасательные работы продолжаются, число жертв может возрасти.

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.

Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона ракетами, а также используют для атак иранские дроны-камикадзе.

Теги: Запорожская область, армия РФ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, погибшие, Александр Старух
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