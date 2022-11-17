Ракетная атака в Запорожской области: двое погибших, под завалами ищут людей

По его словам, в результате попадания трех ракет разрушены гражданские сооружения, в том числе двухэтажный жилой дом. Под завалами, вероятно, находятся люди.

"По предварительным данным, два человека погибли. Искренние соболезнования их родным и близким", – написал Старух.

Он добавил, что спасательные работы продолжаются, число жертв может возрасти.