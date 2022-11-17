Украинские военные уничтожили штаб оккупантов в Мелитополе – Генштаб ВСУ

"По уточненной информации, 15 ноября в городе Мелитополь наши воины уничтожили штаб одного из вражеских подразделений. В результате действий Сил обороны в районах населенных пунктов Конские Роздоры, Владовка и Благовещенка Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов, две единицы БМ-21 "Град" и зенитный ракетный комплекс С-300", – говорится в сообщении.
Потери оккупантов составили около 100 военных погибшими и ранеными.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 16 ноября, составили около 82 710 военных, 2871 танк, 278 самолетов, 261 вертолет, 1525 беспилотников оперативно-тактического уровня и 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".