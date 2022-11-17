Украинские военные уничтожили штаб оккупантов в Мелитополе – Генштаб ВСУ

"По уточненной информации, 15 ноября в городе Мелитополь наши воины уничтожили штаб одного из вражеских подразделений. В результате действий Сил обороны в районах населенных пунктов Конские Роздоры, Владовка и Благовещенка Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов, две единицы БМ-21 "Град" и зенитный ракетный комплекс С-300", – говорится в сообщении.

Потери оккупантов составили около 100 военных погибшими и ранеными.