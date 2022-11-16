Десятки погибших и раненых оккупантов. В Генштабе ВСУ подтвердили удары по позициям войск РФ в предыдущие дни

"Российские оккупационные войска продолжают нести потери на территории Украины. Так, в результате огневого поражения района сосредоточение противника 15 ноября в населенном пункте Денежниково Луганской области потери врага составили около 50 человек погибшими и ранеными", – говорится в сообщении.

Также подтверждена ликвидация восьми и ранение 16 оккупантов 9 ноября в районе города Амвросиевка Донецкой области.

"Подтверждено успешное огневое поражение месторасположения личного состава противника 15 ноября в районах населенных пунктов Скадовск, Новониколаевка и Новая Маячка. Информация о количестве потерь захватчиков уточняется", – сообщили в Генштабе.