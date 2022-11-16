Ракетные войска и артиллерия ВСУ 16 ноября поразили два пункта управления, три района сосредоточения оккупантов и два склада с боеприпасами – Генштаб

В Генштабе рассказали о работе украинской артиллерии Фото: EPA

"Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла по врагу два удара. Под поражение попали два позиции зенитных ракетных комплексов противника", – говорится в сообщении.

Также ракетные войска и артиллерия за текущие сутки поразили два пункта управления, три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и два склада с боеприпасами российских оккупантов.

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