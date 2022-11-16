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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ракетные войска и артиллерия ВСУ 16 ноября поразили два пункта управления, три района сосредоточения оккупантов и два склада с боеприпасами – Генштаб

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В Генштабе рассказали о работе украинской артиллерии
В Генштабе рассказали о работе украинской артиллерии
Фото: EPA

Украинская авиация 16 ноября поразила две позиции зенитных ракетных комплексов российских войск. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла по врагу два удара. Под поражение попали два позиции зенитных ракетных комплексов противника", – говорится в сообщении.

Также ракетные войска и артиллерия за текущие сутки поразили два пункта управления, три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и два склада с боеприпасами российских оккупантов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid035TDkbtyDMtt1AkfV7pu8UZfpjA42KZugztUAs7Vp4Qh1AHcmQ86mhWYUXwt3GTe3l

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

В апреле украинская армия изгнала российскую из северных областей, сейчас идут бои на юге и востоке.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 16 ноября в Украине уже погибло около 82 710 оккупантов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Генштаб ВСУ, ВСУ, война России против Украины, потери армии России
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