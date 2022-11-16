Ракетные войска и артиллерия ВСУ 16 ноября поразили два пункта управления, три района сосредоточения оккупантов и два склада с боеприпасами – Генштаб

"Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла по врагу два удара. Под поражение попали два позиции зенитных ракетных комплексов противника", – говорится в сообщении.
Также ракетные войска и артиллерия за текущие сутки поразили два пункта управления, три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и два склада с боеприпасами российских оккупантов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
В апреле украинская армия изгнала российскую из северных областей, сейчас идут бои на юге и востоке.
По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 16 ноября в Украине уже погибло около 82 710 оккупантов.