При повторной ракетной атаке на энергетическом объекте в Харьковской области ранены четверо полицейских – прокуратура

Россияне ударили по по предприятию газодобывающей отрасли утром 17 ноября Фото: Сергій Болвінов / Facebook

По ее данным, пострадали четверо сотрудников Национальной полиции Украины. Они попали под повторный обстрел на месте происшествия.

"Около 9.00 зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры в Изюмском районе. Пострадали четверо работников предприятия. Во время осмотра места происшествия российские военные повторно нанесли ракетный удар по Изюмщине: ранены четверо полицейских", – говорится в сообщении.

Как сообщил в Facebook начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов, с территории объекта критической инфраструктуры в Изюмском районе изъяты обломки крылатых ракет Х-101.

"На месте уже работают следователи, взрывотехники и криминалисты. На данный момент известно, что по данному объекту всего было четыре ракетных удара. Пострадавших нет. Изъяты обломки крылатых ракет Х-101", – проинформировал он.