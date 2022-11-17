При повторной ракетной атаке на энергетическом объекте в Харьковской области ранены четверо полицейских – прокуратура

По ее данным, пострадали четверо сотрудников Национальной полиции Украины. Они попали под повторный обстрел на месте происшествия.
"Около 9.00 зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры в Изюмском районе. Пострадали четверо работников предприятия. Во время осмотра места происшествия российские военные повторно нанесли ракетный удар по Изюмщине: ранены четверо полицейских", – говорится в сообщении.
Как сообщил в Facebook начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов, с территории объекта критической инфраструктуры в Изюмском районе изъяты обломки крылатых ракет Х-101.
"На месте уже работают следователи, взрывотехники и криминалисты. На данный момент известно, что по данному объекту всего было четыре ракетных удара. Пострадавших нет. Изъяты обломки крылатых ракет Х-101", – проинформировал он.
О ракетных ударах, нанесенных российскими оккупационными войсками по предприятиям газодобывающей отрасли в Изюмском районе Харьковской области утром 17 ноября, сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз".
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram написал, что в результате четырех ракетных ударов по объекту критической инфраструктуры произошел пожар. Тогда было известно о трех пострадавших.