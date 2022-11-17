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ВОЙНА В УКРАИНЕ

При повторной ракетной атаке на энергетическом объекте в Харьковской области ранены четверо полицейских – прокуратура

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Россияне ударили по по предприятию газодобывающей отрасли утром 17 ноября
Россияне ударили по по предприятию газодобывающей отрасли утром 17 ноября
Фото: Сергій Болвінов / Facebook

В Харьковской области возросло количество раненных в результате российских ракетных ударов в Изюмском районе. Харьковская областная прокуратура сообщила об этом 17 ноября в Telegram.

По ее данным, пострадали четверо сотрудников Национальной полиции Украины. Они попали под повторный обстрел на месте происшествия.

"Около 9.00 зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры в Изюмском районе. Пострадали четверо работников предприятия. Во время осмотра места происшествия российские военные повторно нанесли ракетный удар по Изюмщине: ранены четверо полицейских", – говорится в сообщении.

Как сообщил в Facebook начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов, с территории объекта критической инфраструктуры в Изюмском районе изъяты обломки крылатых ракет Х-101.

"На месте уже работают следователи, взрывотехники и криминалисты. На данный момент известно, что по данному объекту всего было четыре ракетных удара. Пострадавших нет. Изъяты обломки крылатых ракет Х-101", – проинформировал он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0Cd6W8a5X8sP22tXVSuNSAqAD7AsiMjMPz3pqxvEEb9bUimDunCKF3wGi7j37WnQQl&id=100002276907245

Контекст:

О ракетных ударах, нанесенных российскими оккупационными войсками по предприятиям газодобывающей отрасли в Изюмском районе Харьковской области утром 17 ноября, сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз". 

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram написал, что в результате четырех ракетных ударов по объекту критической инфраструктуры произошел пожар. Тогда было известно о трех пострадавших.

Теги: прокуратура, Изюм, Харьковская область, раненые, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Национальная полиция
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