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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области в результате российских обстрелов 16 ноября один человек погиб, трое получили ранения – Синегубов

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Синегубов сообщил, что оккупанты обстреливали Купянск и Волчанск и населенные пункты Купянского и Чугуевского районов
Синегубов сообщил, что оккупанты обстреливали Купянск и Волчанск и населенные пункты Купянского и Чугуевского районов
Фото: Олег Синєгубов / Facebook

16 ноября в результате российских обстрелов в Харьковской области ранения получили три человека. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram 17 ноября.

Он написал, что оккупанты обстреливали Купянск и Волчанск и населенные пункты Купянского и Чугуевского районов, расположенные неподалеку от линии столкновения.

"В Купянске пострадали складские здания, в Волчанске повреждения получили по меньшей мере 12 частных жилых домов, разрушены хозяйственные постройки, произошло несколько пожаров. По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в Купянском районе с ранениями госпитализированы двое мужчин 63 и 52 лет и женщина 73 лет", – написал он.

Также в Купянске погибла женщина вследствие попадания снаряда в дом.

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. 16 сентября украинские военные зашли в Купянск.

В Харьковской области под контролем российских оккупационных войск по состоянию на 25 октября находилось 1,8% территории региона, отметили в ОВА. 1 ноября замглавы ОП Кирилл Тимошенко заявил, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов.

На освобожденных территориях военные и правоохранители обнаружили тела погибших за время оккупации местных жителей в единичных и массовых захоронениях, а также устроенные россиянами пыточные

По данным Минреинтеграции на 26 октября, на недавно освобожденных территориях Украины эксгумировали около 1000 тел погибших мирных граждан.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Харьковская область, Купянск, обстрелы, Волчанск, война России против Украины, Олег Синегубов
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