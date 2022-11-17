В Харьковской области в результате российских обстрелов 16 ноября один человек погиб, трое получили ранения – Синегубов

Он написал, что оккупанты обстреливали Купянск и Волчанск и населенные пункты Купянского и Чугуевского районов, расположенные неподалеку от линии столкновения.
"В Купянске пострадали складские здания, в Волчанске повреждения получили по меньшей мере 12 частных жилых домов, разрушены хозяйственные постройки, произошло несколько пожаров. По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в Купянском районе с ранениями госпитализированы двое мужчин 63 и 52 лет и женщина 73 лет", – написал он.
Также в Купянске погибла женщина вследствие попадания снаряда в дом.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. 16 сентября украинские военные зашли в Купянск.
В Харьковской области под контролем российских оккупационных войск по состоянию на 25 октября находилось 1,8% территории региона, отметили в ОВА. 1 ноября замглавы ОП Кирилл Тимошенко заявил, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов.
На освобожденных территориях военные и правоохранители обнаружили тела погибших за время оккупации местных жителей в единичных и массовых захоронениях, а также устроенные россиянами пыточные.
По данным Минреинтеграции на 26 октября, на недавно освобожденных территориях Украины эксгумировали около 1000 тел погибших мирных граждан.