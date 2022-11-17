В Харьковской области в результате российских обстрелов 16 ноября один человек погиб, трое получили ранения – Синегубов

Синегубов сообщил, что оккупанты обстреливали Купянск и Волчанск и населенные пункты Купянского и Чугуевского районов Фото: Олег Синєгубов / Facebook

Он написал, что оккупанты обстреливали Купянск и Волчанск и населенные пункты Купянского и Чугуевского районов, расположенные неподалеку от линии столкновения.

"В Купянске пострадали складские здания, в Волчанске повреждения получили по меньшей мере 12 частных жилых домов, разрушены хозяйственные постройки, произошло несколько пожаров. По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в Купянском районе с ранениями госпитализированы двое мужчин 63 и 52 лет и женщина 73 лет", – написал он.

Также в Купянске погибла женщина вследствие попадания снаряда в дом.