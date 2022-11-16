Милли: Россия в войне против Украины не смогла достигуть своих целей. А украинцы добивались успеха за успехом по всей линии фронта

Милли: Россия может завершить войну. Но она решила использовать это время, чтобы попытаться перегруппировать свои силы Фото: EPA

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли на брифинге 16 ноября по итогам заседания контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Это война выбора для России. Они допустили безумную стратегическую ошибку. В феврале они выбрали незаконно вторгнуться в страну, которая не представляла для них угрозы. B сделав этот выбор Россия поставила перед собой несколько целей. Они хотели свергнуть президента [Владимира] Зеленского и его правительство. Они хотели получить безопасный доступ к Черному морю, хотели захватить Одессу, хотели захватить весь путь до Днепра, сделать паузу, а затем продолжить наступление до Карпат. Если коротко, то они хотели захватить всю Украину, но проиграли. Они не достигли этих целей. Они не смогли достигнуть своих стратегических целей, и сейчас не могут достигнуть своих оперативных и тактических целей", – сказал Милли.

По его словам, в марте-начале апреля россияне изменили "цели" своей войны и сфокусировали свою "войну выбора" на захвате Донбасса.

"Это была оперативная цель и они провалились там", – заявил он.

Затем, по словам Милли, россияне снова изменили "цели" и сосредоточились на захвате Запорожья и Херсона.

"Стратегическая формулировка всех их целей незаконного вторжения потерпела неудачу – каждая из них. Только на прошлой неделе мы стали свидетелями отступления России из Херсона. Они отступили за реку [Днепр], перешли на более защищенные позиции", – заявил он.

Милли назвал успешными контрнаступления украинских войск на Харьковском и Херсонском направлениях.

"На всей линии фронта украинцы добивались успеха и успеха за успехом. А россияне каждый раз терпели неудачу. Они проигрывали стратегически, они проигрывали оперативно, и, я повторяю, проигрывали тактически. Россия начала эту войну и Россия может закончить эту войну. Она может сделать другой выбор и сделать его сегодня в пользу окончания этой войны. Однако Россия решила использовать это время, чтобы попытаться перегруппировать свои силы. И они навязывают кампанию террора, кампанию максимальных страданий украинскому гражданскому населению, чтобы сломить украинский дух", – сказал генерал.

Он напомнил, что 15 ноября Россиясовершила массированную ракетную атаку по украинкой инфраструктуре.

"Украина не собирается отступать. [...] Украина намерена продолжить борьбу против России", – сказал Милли.

Генерал подчеркнул, что США продолжат помогать Украине "столько, сколько будет нужно".