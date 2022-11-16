Милли: Президент Байден был очень ясен в том, что дело Украины – решать, как и когда вести и вести ли переговоры с РФ

Милли: Все, о чем просит Украина, — это средства, чтобы сражаться, и мы полны решимости их предоставить Фото: EPA

"Президент [США Джо Байден] был очень ясен в том, что дело Украины – решать, как и когда вести и вести ли переговоры с россиянами ", – сказал он.

Милли подчеркнул, что США будут поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", чтобы она была "свободной, суверенной, независимой с неприкасаемой территорией".

"Украинцы не просят никого воевать за них. Они не хотят, чтобы американские солдаты, или британские, или немецкие, или французские, или какие-либо еще сражались за них. Они будут сражаться за себя сами. Все, о чем просит Украина, — это средства, чтобы сражаться, и мы полны решимости их предоставить", – сказал генерал.

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Формат "Рамштайн" был основан этой весной – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Министр обороны Украины Алексей Резников тогда передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне, а после встречи заявил, что благодаря "Рамштайну" произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.

Седьмая встреча в формате "Рамштайн" прошла сегодня в США. Министр обороны США Ллойд Остин во время открытия заявил, что союзники собираются "сохранять набранный темп" оказания помощи Украине в течение всей зимы, чтобы Украина могла "продолжать закреплять достижения и перехватывать инициативу на поле боя".

Резников сообщил, что приоритетом в обсуждениях на встрече 16 ноября была защита украинского неба и системы ПВО.

Остин по итогам встречи сообщил, что новую военную помощь Украине предоставят, в частности, Канада, Швеция, Греция, Польша и Германия.