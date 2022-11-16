ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Милли: Президент Байден был очень ясен в том, что дело Украины – решать, как и когда вести и вести ли переговоры с РФ

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Милли: Все, о чем просит Украина, &mdash; это средства, чтобы сражаться, и мы полны решимости их предоставить
Милли: Все, о чем просит Украина, — это средства, чтобы сражаться, и мы полны решимости их предоставить
Фото: EPA

Только Украина должна определять условия возможных переговоров с Россией. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли на брифинге 16 ноября по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Президент [США Джо Байден] был очень ясен в том, что дело Украины – решать, как и когда вести и вести ли переговоры с россиянами ", – сказал он.

Милли подчеркнул, что США будут поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", чтобы она была "свободной, суверенной, независимой с неприкасаемой территорией".

"Украинцы не просят никого воевать за них. Они не хотят, чтобы американские солдаты, или британские, или немецкие, или французские, или какие-либо еще сражались за них. Они будут сражаться за себя сами. Все, о чем просит Украина, — это средства, чтобы сражаться, и мы полны решимости их предоставить", – сказал генерал.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Формат "Рамштайн" был основан этой весной – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Министр обороны Украины Алексей Резников тогда передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне, а после встречи заявил, что благодаря "Рамштайну" произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.

Седьмая встреча в формате "Рамштайн" прошла сегодня в США. Министр обороны США Ллойд Остин во время открытия заявил, что союзники собираются "сохранять набранный темп" оказания помощи Украине в течение всей зимы, чтобы Украина могла "продолжать закреплять достижения и перехватывать инициативу на поле боя".

Резников сообщил, что приоритетом в обсуждениях на встрече 16 ноября была защита украинского неба и системы ПВО.

Остин по итогам встречи сообщил, что новую военную помощь Украине предоставят, в частности, Канада, Швеция, Греция, Польша и Германия.

Контекст:

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. В мае переговорный процесс был приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины.

Президент Владимир Зеленский в преддверии полномасштабной войны и на протяжении нескольких месяцев после ее начала настаивал на личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

В Москве отвечали отказом, требовали капитуляции Украины и принятия условий РФ.

30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он. 4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение Совета нацбезопасности и обороны, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".

10 ноября Зеленский сказал, что все же не исключает переговоров с РФ. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь". Зеленский настаивает, что переговоры возможны при таких условиях: восстановление территорий, уважение Устава ООН, возмещение нанесенных войной убытков, наказание военных преступников, гарантии ненападения в будущем.

Теги: Россия, США, Украина, Джо Байден, переговоры, военная помощь, война России против Украины, Марк Милли, контактная группа Рамштайн
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