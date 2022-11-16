В США объяснили, почему Путин, несмотря на декларации, не готов к мирным переговорам

По его словам, показывая намерения договориться о мире, Кремль отмечает непримиримые позиции. США в этой связи не ожидают прогресса в этом вопросе в ближайшее время.
"Действительно, раздаются определенные голоса о том, что нужно проводить переговоры. Рано или поздно. Но, думаю, администрация четко заявила о том, что такие разговоры нужно прекратить. И она отметила, что сейчас не время для переговоров. Путин не готов к переговорам" ",– сказал он.
Волкер отметил, что Украина четко обозначила условия проведения подобных переговоров. На саммите G20 президент Украины Владимир Зеленский озвучил 10 пунктов украинской "формулы мира".
"Россия должна покинуть всю территорию Украины. Это условие, четко определенное для переговоров. Равно как и выплата репараций, привлечение к ответственности всех, кто совершал военные преступления и т.д.",– подчеркнул Волкер.
Он добавил, что Путину, российской элите и населению пора понять проигрышность нынешней позиции РФ.
"Украине нужно освобождать свои территории, Путину нужно понять, что он проиграет, а российский истеблишмент и российские люди также должны понять, что их победили",– подытожил американский политик.
30 сентября президент РФ Владимир Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, выдвинул требование к Украине прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, отвергнув, что возвращение Украине ее территорий будет в повестке дня.
В ответ Зеленский заявил, что Украина хочет добиться договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом ",– сказал он. 4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение Совета нацбезопасности и обороны, в котором официально констатируют "невозможность проведения переговоров с Путиным".
10 ноября Зеленский сказал, что не исключает переговоров с РФ. Он подчеркнул, что "кроме ультиматумов ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь". Зеленский настаивает, что переговоры возможны в следующих условиях : восстановление территорий, уважение Устава ООН, возмещение нанесенного войной ущерба, наказание военных преступников, гарантии ненападения.