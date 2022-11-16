"Как дожать униженного Путина". Трансляция Киевского форума по безопасности

Видео: Арсеній Яценюк / YouTube

Онлайн-дискуссия проводится в рамках серии "Борьба за Украину" и будет посвящена результатам промежуточных выборов в США, саммиту G20 и влиянию этих событий и связанных с ними процессов на международную поддержку Украины.

В дискуссии примут участие эксперты из США и стран Европы, в частности спецпредставитель США по Украине в 2017–2019 годах Курт Волкер; директор Института Фримена-Споли по международным исследованиям Стэнфордского университета, посол США в России в 2011–2014 годах Майкл Макфол; заместитель директора Центра Евразии Atlantic Council (США) Мелинда Харинг; директор Киевского форума по безопасности Даниил Лубкивский и другие.