"Как дожать униженного Путина". Трансляция Киевского форума по безопасности

Онлайн-дискуссия проводится в рамках серии "Борьба за Украину" и будет посвящена результатам промежуточных выборов в США, саммиту G20 и влиянию этих событий и связанных с ними процессов на международную поддержку Украины.
В дискуссии примут участие эксперты из США и стран Европы, в частности спецпредставитель США по Украине в 2017–2019 годах Курт Волкер; директор Института Фримена-Споли по международным исследованиям Стэнфордского университета, посол США в России в 2011–2014 годах Майкл Макфол; заместитель директора Центра Евразии Atlantic Council (США) Мелинда Харинг; директор Киевского форума по безопасности Даниил Лубкивский и другие.
Киевский форум по безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", – одна из главных платформ Украины по обсуждению проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.
Военный цикл "Борьба за Украину" был инициирован форумом с первых недель полномасштабного вторжения России.