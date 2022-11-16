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Видео: Арсеній Яценюк / YouTube

"Как дожать униженного Путина". Трансляция Киевского форума по безопасности

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16 ноября стартовала онлайн-дискуссия Киевского форума по безопасности, посвященная войне России против Украины. Трансляция мероприятия ведется на YouTube-канале экс-премьера Украины Арсения Яценюка.

Онлайн-дискуссия проводится в рамках серии "Борьба за Украину" и будет посвящена результатам промежуточных выборов в США, саммиту G20 и влиянию этих событий и связанных с ними процессов на международную поддержку Украины.

В дискуссии примут участие эксперты из США и стран Европы, в частности спецпредставитель США по Украине в 2017–2019 годах Курт Волкер; директор Института Фримена-Споли по международным исследованиям Стэнфордского университета, посол США в России в 2011–2014 годах Майкл Макфол; заместитель директора Центра Евразии Atlantic Council (США) Мелинда Харинг; директор Киевского форума по безопасности Даниил Лубкивский и другие.

Контекст:

Киевский форум по безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", – одна из главных платформ Украины по обсуждению проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Военный цикл "Борьба за Украину" был инициирован форумом с первых недель полномасштабного вторжения России.

Теги: Арсений Яценюк, Украина, Даниил Лубкивский, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, Майкл Макфол, Курт Волкер, Киевский форум по безопасности, Мелинда Харинг
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