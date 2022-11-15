Какой следующий шаг Америки? Киевский форум по безопасности 16 ноября проведет новую онлайн-дискуссию из серии "Борьба за Украину"

В ней примут участие эксперты из США и стран Европы:
- Курт Волкер, спецпредставитель США по Украине в 2017–2019 годах, постоянный представитель США при НАТО в 2008–2009 годах;
- Майкл Макфол, директор Института Фримена-Споли по международным исследованиям Стэнфордского университета, посол США в России в 2011–2014 годах;
- Мелинда Гарринг, заместитель директора Центра Евразии Атлантического Совета (США);
- Арсений Яценюк, премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, председатель Киевского форума по безопасности;
- Даниил Лубкивский, директор Киевского форума по безопасности.
Главными темами обсуждения заявлены пять вопросов:
- Какие выводы можно сделать по итогам выборов в США 8 ноября?
- Что нужно для сохранения двухпартийной американской поддержки Украины?
- Кто продвигает тему переговоров с Россией?
- Каковы результаты саммита президента США и лидера Китая?
- Какой следующий шаг сделает Америка?
Трансляция дискуссии начнется в 10.00 на YouTube-канале Арсения Яценюка и странице форума в Facebook.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Контекст:
Киевский форум по безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", – главная международная платформа нашей страны по обсуждению проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.
Военный цикл "Борьба за Украину" был инициирован форумом с первых недель полномасштабного вторжения России.