Какой следующий шаг Америки? Киевский форум по безопасности 16 ноября проведет новую онлайн-дискуссию из серии "Борьба за Украину"

В ней примут участие эксперты из США и стран Европы:

Курт Волкер, спецпредставитель США по Украине в 2017–2019 годах, постоянный представитель США при НАТО в 2008–2009 годах;

Майкл Макфол, директор Института Фримена-Споли по международным исследованиям Стэнфордского университета, посол США в России в 2011–2014 годах;

Мелинда Гарринг, заместитель директора Центра Евразии Атлантического Совета (США);

Арсений Яценюк, премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, председатель Киевского форума по безопасности;

Даниил Лубкивский, директор Киевского форума по безопасности.

Главными темами обсуждения заявлены пять вопросов:

Какие выводы можно сделать по итогам выборов в США 8 ноября?

Что нужно для сохранения двухпартийной американской поддержки Украины?

Кто продвигает тему переговоров с Россией?

Каковы результаты саммита президента США и лидера Китая?

Какой следующий шаг сделает Америка?

Трансляция дискуссии начнется в 10.00 на YouTube-канале Арсения Яценюка и странице форума в Facebook.

Война России против Украины. Главное (обновляется)