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Какой следующий шаг Америки? Киевский форум по безопасности 16 ноября проведет новую онлайн-дискуссию из серии "Борьба за Украину"

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Дискуссия пройдет в онлайн-формате
Дискуссия пройдет в онлайн-формате
Фото: ksfopenukraine / Instagram

16 ноября Киевский форум по безопасности проведет онлайн-дискуссию из серии "Борьба за Украину", она будет посвящена промежуточным выборам в США, саммиту США и Китая и влиянию этих событий и связанных с ними процессов на международную поддержку Украины. Об этом 15 ноября проинформировали организаторы форума.

В ней примут участие эксперты из США и стран Европы:

  • Курт Волкер, спецпредставитель США по Украине в 2017–2019 годах, постоянный представитель США при НАТО в 2008–2009 годах;
  • Майкл Макфол, директор Института Фримена-Споли по международным исследованиям Стэнфордского университета, посол США в России в 2011–2014 годах;
  • Мелинда Гарринг, заместитель директора Центра Евразии Атлантического Совета (США);
  • Арсений Яценюк, премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, председатель Киевского форума по безопасности;
  • Даниил Лубкивский, директор Киевского форума по безопасности.

Главными темами обсуждения заявлены пять вопросов:

  • Какие выводы можно сделать по итогам выборов в США 8 ноября?
  • Что нужно для сохранения двухпартийной американской поддержки Украины?
  • Кто продвигает тему переговоров с Россией?
  • Каковы результаты саммита президента США и лидера Китая?
  • Какой следующий шаг сделает Америка?

Трансляция дискуссии начнется в 10.00 на YouTube-канале Арсения Яценюка и странице форума в Facebook.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Киевский форум по безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", – главная международная платформа нашей страны по обсуждению проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Военный цикл "Борьба за Украину" был инициирован форумом с первых недель полномасштабного вторжения России.

Теги: Россия, США, Арсений Яценюк, Китай, выборы, война, переговоры, Даниил Лубкивский, вторжение, трансляция, саммит, война России против Украины, Майкл Макфол, Курт Волкер, Киевский форум по безопасности
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