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Видео: Open Ukraine / YouTube

Киевский форум по безопасности провел дискуссию о восстановлении пострадавшей от войны Украины. Трансляция

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24 июня на площадке Киевского форума по безопасности прошла онлайн-дискуссия в рамках военного цикла "Борьба за Украину", ее тема – восстановление страны. Трансляция велась на YouTube-канале организатора форума – фонда премьер-министра Украины в 2014–2016 годах Арсения Яценюка Open Ukraine.

Участниками дискуссии были:

  • президент и главный исполнительный директор Национального фонда в поддержку демократии (США) Дэймон Уилсон;
  • президент по вопросам региональной политики и корпоративных отношений американской корпорации Bechtel (лидера строительного бизнеса в США), бывший исполняющий обязанности помощника государственного секретаря США по Ближнему Востоку и посол в Ираке и Иордании Стюарт Джоунз;
  • посол Франции в Украине Этьен де Понсен;
  • министр финансов Украины (2014–2016), директор совета по финансовому управлению Пуэрто-Рико (2017–2022) Наталья Яресько;
  • премьер-министр Украины (2014–2016), глава Киевского форума по безопасности Арсений Яценюк;
  • директор Киевского форума по безопасности Даниил Лубкивский.
Контекст:

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля.

По оценке главы Мининфраструктуры Александра Кубракова на 19 апреля, в результате полномасштабного российского вторжения в Украине было повреждено или разрушено до 30% инфраструктуры, на ее восстановление понадобится около двух лет. 21 июня он повторил эту оценку в комментарии Le Monde

Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль. По словам главы Кабмина, послевоенное восстановление Украины планируют проводить в три этапа. Это будет одним из приоритетов Чехии во время ее председательства в Совете ЕС, заявил 15 июня премьер-министр Чехии Петр Фиала.

21 июня президент Европейского инвестиционного банка Вернер Хойер говорил, что на восстановление Украины может понадобиться до $1,1 трлн внешней помощи.

Теги: Россия, Арсений Яценюк, инвестиции, война, Дэймон Уилсон, Даниил Лубкивский, вторжение, Наталья Яресько, трансляция, российская агрессия, война России против Украины, финансы, инфраструктура, Этьен де Понсен, посол, Киевский форум по безопасности
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