Киевский форум по безопасности провел дискуссию о восстановлении пострадавшей от войны Украины. Трансляция

Участниками дискуссии были:

Контекст:

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля.

По оценке главы Мининфраструктуры Александра Кубракова на 19 апреля, в результате полномасштабного российского вторжения в Украине было повреждено или разрушено до 30% инфраструктуры, на ее восстановление понадобится около двух лет. 21 июня он повторил эту оценку в комментарии Le Monde.

Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль. По словам главы Кабмина, послевоенное восстановление Украины планируют проводить в три этапа. Это будет одним из приоритетов Чехии во время ее председательства в Совете ЕС, заявил 15 июня премьер-министр Чехии Петр Фиала.

21 июня президент Европейского инвестиционного банка Вернер Хойер говорил, что на восстановление Украины может понадобиться до $1,1 трлн внешней помощи.