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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Я получил сигналы, что Путин, кажется, хочет прямых переговоров

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Зеленский сообщил, что предложил публичную форму переговоров с РФ
Зеленский сообщил, что предложил публичную форму переговоров с РФ
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 16 ноября, что получал сигналы от партнеров о желании президента РФ Владимира Путина провести прямые переговоры с Украиной.

Об этом Зеленский сказал 16 ноября на встрече с представителями СМИ, которая транслировалась в YouTube канала "Рада".

"Так, я получал те или иные сигналы от лидеров стран, которые говорят об этом публично или не очень. Что, кажется, Путин хочет прямых переговоров... Я такие сигналы получал… Я предложил публичную форму, потому что Россия ведет с Украиной войну публичную", – сказал президент.

Контекст:

30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, выдвинул требование к Украине прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, отвергнув, что возвращение Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ Зеленский заявил, что Украина хочет добиться договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом ",– сказал он. 4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение Совета нацбезопасности и обороны, в котором официально констатируют "невозможность проведения переговоров с Путиным".

10 ноября Зеленский сказал, что не исключает переговоров с РФ. Он подчеркнул, что "кроме ультиматумов ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь".

Об условиях, входящих в украинскую "формулу мира", Зеленский говорил на заседании Генассамблеи ООН 22 сентября и на саммите G20 15 ноября. Поначалу в ней было пять пунктов, теперь стало 10.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, переговоры, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, встреча
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