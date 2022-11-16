Зеленский: Я получил сигналы, что Путин, кажется, хочет прямых переговоров

Об этом Зеленский сказал 16 ноября на встрече с представителями СМИ, которая транслировалась в YouTube канала "Рада".

"Так, я получал те или иные сигналы от лидеров стран, которые говорят об этом публично или не очень. Что, кажется, Путин хочет прямых переговоров... Я такие сигналы получал… Я предложил публичную форму, потому что Россия ведет с Украиной войну публичную", – сказал президент.