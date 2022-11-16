"Вчера Бернс просидел в бомбоубежище". Зеленский подтвердил встречу с директором ЦРУ в Киеве 15 ноября

Об этом Зеленский сказал на встрече с представителями СМИ, которая транслировалась в YouTube канала "Рада".

"Вчера он [Бернс] просидел в бомбоубежище [в Киеве]... А потом мы с ним сидели и говорили, у нас была встреча с ним", – отметил президент.

По словам Зеленского, с Бернсом он обсудил "все важные для Украины вопросы".

"Мы знаем друг друга… Он на стороне Украины", – подчеркнул президент.

15 ноября российские оккупанты нанесли самый массированный ракетный удар по территории Украины, всего было выпущено 96 крылатых ракет. ВСУ сбили 75 из них, проинформировали Воздушные силы в Facebook.