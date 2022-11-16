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"Вчера Бернс просидел в бомбоубежище". Зеленский подтвердил встречу с директором ЦРУ в Киеве 15 ноября

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О визите Бернса в Киев 15 ноября сообщали СМИ
О визите Бернса в Киев 15 ноября сообщали СМИ
Фото: EPA

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что 15 ноября во время массированного ракетного обстрела Украины Россией провел в Киеве встречу с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом.

Об этом Зеленский сказал на встрече с представителями СМИ, которая транслировалась в YouTube канала "Рада".

"Вчера он [Бернс] просидел в бомбоубежище [в Киеве]... А потом мы с ним сидели и говорили, у нас была встреча с ним", – отметил президент.

По словам Зеленского, с Бернсом он обсудил "все важные для Украины вопросы".

"Мы знаем друг друга… Он на стороне Украины", – подчеркнул президент.

15 ноября российские оккупанты нанесли самый массированный ракетный удар по территории Украины, всего было выпущено 96 крылатых ракет. ВСУ сбили 75 из них, проинформировали Воздушные силы в Facebook.

Контекст:

О визите Бернса в Киев 15 ноября сообщали СМИ. The Washington Post написала, что директор ЦРУ в беседе с Зеленским подтвердил "обязательства США поддерживать Украину в ее борьбе с российской агрессией".

В тот же день Бернс встретился с представителями украинских разведывательных служб и обсудил с ними предупреждение, сделанное им на встрече с главой Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным. 14 ноября The New York Times писал, что Бернс "предостерег Кремль" от применения ядерного оружия в Украине.

Последний раз (до 15 ноября) Бернс был в Украине в начале октября. О его визите через несколько недель сообщил CNN, тогда он также встречался с украинским президентом.

Теги: Киев, США, Украина, ЦРУ, бомбоубежище, переговоры, разведка, агрессия, Владимир Зеленский, обстрелы, война России против Украины, ракеты, президент, визит, встреча, Уильям Бернс, российские оккупанты
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