Директор ЦРУ был в Киеве во время ракетных ударов 15 ноября и встретился с Зеленским – СМИ

Последний раз Бернс был в Украине в начале октября Фото: ЕРА

По данным издания, Бернс встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, подтвердив "обязательства США поддерживать Украину в ее борьбе с российской агрессией".

Источник отметил, что директору ЦРУ были обеспечены безопасные условия.

В тот же день Бернс встретился с представителями украинских разведывательных служб и обсудил с ними предупреждение, сделанное им на встрече с главой Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным. 14 ноября The New York Times писал, что Бернс "предостерег Кремль" от применения ядерного оружия в Украине.

До этого стало известно, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан последние месяцы ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента РФ Владимира Путина Юрием Ушаковым и секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым. 6 ноября The Wall Street Journal сообщило со ссылкой на источники, что цель переговоров – защититься от риска эскалации и "держать каналы связи открытыми", а не обсуждать урегулирование войны в Украине.