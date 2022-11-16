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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Директор ЦРУ был в Киеве во время ракетных ударов 15 ноября и встретился с Зеленским – СМИ

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Последний раз Бернс был в Украине в начале октября
Последний раз Бернс был в Украине в начале октября
Фото: ЕРА

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс находился в Киеве 15 ноября, когда Россия нанесла множество ракетных ударов по столице и ряду регионов Украины. Об этом 16 ноября пишет The Washington Post со ссылкой на анонимного американского чиновника.

По данным издания, Бернс встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, подтвердив "обязательства США поддерживать Украину в ее борьбе с российской агрессией".

Источник отметил, что директору ЦРУ были обеспечены безопасные условия.

В тот же день Бернс встретился с представителями украинских разведывательных служб и обсудил с ними предупреждение, сделанное им на встрече с главой Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным. 14 ноября The New York Times писал, что Бернс "предостерег Кремль" от применения ядерного оружия в Украине.

До этого стало известно, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан последние месяцы ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента РФ Владимира Путина Юрием Ушаковым и секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым. 6 ноября The Wall Street Journal  сообщило со ссылкой на источники, что цель переговоров – защититься от риска эскалации и "держать каналы связи открытыми", а не обсуждать урегулирование войны в Украине.

Контекст:

Последний раз Бернс был в Украине в начале октября. О его визите через несколько недель сообщил CNN, тогда он также встречался с украинским президентом.

15 ноября россияне провели очередную массированную атаку на Украину. По предварительным данным, оккупанты выпустили более 90 ракет, из них 73 были сбиты силами ПВО, проинформировали Воздушные силы ВСУ.

Теги: Киев, ЦРУ, Владимир Зеленский, война России против Украины, Уильям Бернс
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