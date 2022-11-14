Российская пропаганда сообщает о переговорах России и США в Анкаре. В ЦРУ подтвердили визит директора, но говорят, что "Украина не обсуждается"

Утром "Коммерсантъ" написал, что в Анкару приехал директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Позже Reuters сообщило, что в Анкаре находится директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс. По данным агентства, цель его визита – "передать российскому коллеге сообщение о последствиях применения РФ ядерного оружия".

По словам источника в Белом доме, "никаких переговоров он не ведет, не обсуждает урегулирование войны в Украине", а Киев заранее проинформирован об этом визите. Он добавил, что Бернс также может обсудить вопрос задержанных Москвой американцев.