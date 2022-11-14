Российская пропаганда сообщает о переговорах России и США в Анкаре. В ЦРУ подтвердили визит директора, но говорят, что "Украина не обсуждается"

Утром "Коммерсантъ" написал, что в Анкару приехал директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Позже Reuters сообщило, что в Анкаре находится директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс. По данным агентства, цель его визита – "передать российскому коллеге сообщение о последствиях применения РФ ядерного оружия".
По словам источника в Белом доме, "никаких переговоров он не ведет, не обсуждает урегулирование войны в Украине", а Киев заранее проинформирован об этом визите. Он добавил, что Бернс также может обсудить вопрос задержанных Москвой американцев.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.
27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".
По информации The New York Times, высокопоставленные российские военные обсуждали, когда и как Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Такая информация была распространена внутри правительства США в октябре, сообщило издание 2 ноября. По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2 тыс. единиц тактического ядерного оружия, предназначенного для применения на полях сражений с целью подавления обычных сил.