Каналы связи России и США "остаются открытыми" – советник Байдена по безопасности

4 ноября Салливан совершил первый после начала полномасштабной войны секретный визит в Киев Фото: ЕРА

По его словам, поддерживать контакты с Кремлем – "в интереса Белого дома". При этом Салливан подчеркнул, что американские официальные лица "ясно понимают, с кем имеют дело".

Вместе с тем, по мнению советника, Белый дом должен "добиваться ответственности" и намерен способствовать поиску и наказанию виновных в тяжких военных преступлениях в Украине.

"Я был в Киеве в пятницу, и у меня была возможность встретиться с президентом [Украины Владимиром] Зеленским и моим коллегой [главой Офиса президента] Андреем Ермаком, с военным руководством. Мы также получили информацию о количестве смертей и разрушений, вызванных войной", – сказал он.

4 ноября Салливан совершил первый после начала полномасштабной войны необъявленный визит в Киев. В ходе встречи с Ермаком и Зеленским Салливан поделился подробностями нового пакета помощи США в области безопасности.