ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Каналы связи России и США "остаются открытыми" – советник Байдена по безопасности

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
4 ноября Салливан совершил первый после начала полномасштабной войны секретный визит в Киев
4 ноября Салливан совершил первый после начала полномасштабной войны секретный визит в Киев
Фото: ЕРА

Власти США сохраняют коммуникацию с Москвой. Об этом 7 ноября заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, сообщает BBC.

По его словам, поддерживать контакты с Кремлем – "в интереса Белого дома". При этом Салливан подчеркнул, что американские официальные лица "ясно понимают, с кем имеют дело".

Вместе с тем, по мнению советника, Белый дом должен "добиваться ответственности" и намерен способствовать поиску и наказанию виновных в тяжких военных преступлениях в Украине.

"Я был в Киеве в пятницу, и у меня была возможность встретиться с президентом [Украины Владимиром] Зеленским и моим коллегой [главой Офиса президента] Андреем Ермаком, с военным руководством. Мы также получили информацию о количестве смертей и разрушений, вызванных войной", – сказал он.

4 ноября Салливан совершил первый после начала полномасштабной войны необъявленный визит в Киев. В ходе встречи с Ермаком и Зеленским Салливан поделился подробностями нового пакета помощи США в области безопасности.

Контекст:25 сентября Салливан сообщил, что Белый дом "в частном порядке, на очень высоком уровне сообщил Кремлю, что любое применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для России, что Соединенные Штаты в лице наших союзников ответят решительно". При этом он не уточнял, каким именно способом было передано это сообщение.

6 ноября The Wall Street Journal написал, что Салливан последние месяцы ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента РФ Владимира Путина Юрием Ушаковым и секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым. По словам источников издания, цель переговоров –защититься от риска эскалации и держать каналы связи открытыми, а не обсуждать урегулирование войны в Украине.

Теги: Россия, США, Кремль, Белый дом, Владимир Зеленский, война России против Украины, Офис президента Украины, Андрей Ермак, Джейк Салливан
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мир должен остановить российский террор". Крус раскритиковали после слов о детях Африки, которые страдают от голода из-за войны в Украине
"Мир должен остановить российский террор". Крус раскритиковали после слов о детях Африки, которые страдают от голода из-за войны в Украине
Бывшая жена боксера Узелкова призналась, как решилась на разрыв абьюзивных отношений
Бывшая жена боксера Узелкова призналась, как решилась на разрыв абьюзивных отношений
"Твоей Музе я передам, чтобы обнимала тебя крепко-крепко". Жена Бабкина публично обратилась к нему в день рождения
"Твоей Музе я передам, чтобы обнимала тебя крепко-крепко". Жена Бабкина публично обратилась к нему в день рождения
Горбунов с Цибульской рассказали, что делают украинцы, когда им выключают свет
Горбунов с Цибульской рассказали, что делают украинцы, когда им выключают свет
"Моя мама будет счастлива". Журнал People назвал самого сексуального мужчину года
"Моя мама будет счастлива". Журнал People назвал самого сексуального мужчину года
Леньо: Войны не надо бояться. Надо стать ее участником. Фронтов много: культурный, экономический. И на этих фронтах должны быть победители
Леньо: Войны не надо бояться. Надо стать ее участником. Фронтов много: культурный, экономический. И на этих фронтах должны быть победители
"Туда не идут за деньгами". Парамедик Пташка заявила, что ей стыдно за тех, кто интересуется зарплатами украинских защитников
"Туда не идут за деньгами". Парамедик Пташка заявила, что ей стыдно за тех, кто интересуется зарплатами украинских защитников
Демин рассказал, каким должен быть идеальный вес Дорофеевой, которая сейчас весит 49 кг
Демин рассказал, каким должен быть идеальный вес Дорофеевой, которая сейчас весит 49 кг
"Больно, когда любимый предает". В сети поддержали Grosu, которая после отъезда бойфренда Полянского в РФ рассказала о своих чувствах
"Больно, когда любимый предает". В сети поддержали Grosu, которая после отъезда бойфренда Полянского в РФ рассказала о своих чувствах
Проголосовавшая сама за себя Тина Кароль возмутилась результатами голосования за судей украинского нацотбора
Проголосовавшая сама за себя Тина Кароль возмутилась результатами голосования за судей украинского нацотбора
Суррогатная мать родила ребенка бисексуальной звезде "Девичника в Вегасе"
Суррогатная мать родила ребенка бисексуальной звезде "Девичника в Вегасе"
Как приготовить блины, которые жарятся сразу с начинкой. Рецепт от украинского кулинарного блогера
Как приготовить блины, которые жарятся сразу с начинкой. Рецепт от украинского кулинарного блогера
"Горячая женщина", "Богиня". 56-летняя Хайек восхитила сеть новым образом. Фото
"Горячая женщина", "Богиня". 56-летняя Хайек восхитила сеть новым образом. Фото
Стало известно, кто проведет следующий "Оскар"
Стало известно, кто проведет следующий "Оскар"
Пережил Шатунова на четыре месяца. Умер основатель группы "Ласковый май"
Пережил Шатунова на четыре месяца. Умер основатель группы "Ласковый май"
"Мы резиденты Испании и не являемся соучастниками преступлений РФ". Панин с дочкой получили американские визы
"Мы резиденты Испании и не являемся соучастниками преступлений РФ". Панин с дочкой получили американские визы
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
43-летний актер "Дизель Шоу" Сморигин сдал экзамен по украинскому языку для получения гражданства (154816)
2
Арестович показал комментарий, который оставил ему шестилетний сын от имени матери (128397)
3
Украинец, который за 11 млн грн купил у Данилко автомобиль Фредди Меркьюри, ранее приобрел микрофон с логотипом "Евровидение 2022" у Kalush Orchestra (93928)
4
"Тает во рту". Как приготовить торт "Рафаэлло" без выпечки. Бюджетный вариант от украинского кулинарного эксперта (72517)
5
Как за пять минут приготовить картофель в микроволновке. Рецепт от фитнес-тренера Аниты Луценко (49266)
6
Экс-жена Кличко приспустила нижнее белье и снялась босиком. Фото (45376)
7
"Улыбайся, даже если сердце болит, даже если все рушится". 48-летняя экс-супруга Кличко после развода снялась без белья и одежды (43111)
8
"Позитив не вымахивается, не рассказывает, что заочно записался в ТрО". Козловский высказался о коллегах из шоу-бизнеса (35260)
 
 
 
 