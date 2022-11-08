Каналы связи России и США "остаются открытыми" – советник Байдена по безопасности

По его словам, поддерживать контакты с Кремлем – "в интереса Белого дома". При этом Салливан подчеркнул, что американские официальные лица "ясно понимают, с кем имеют дело".
Вместе с тем, по мнению советника, Белый дом должен "добиваться ответственности" и намерен способствовать поиску и наказанию виновных в тяжких военных преступлениях в Украине.
"Я был в Киеве в пятницу, и у меня была возможность встретиться с президентом [Украины Владимиром] Зеленским и моим коллегой [главой Офиса президента] Андреем Ермаком, с военным руководством. Мы также получили информацию о количестве смертей и разрушений, вызванных войной", – сказал он.
4 ноября Салливан совершил первый после начала полномасштабной войны необъявленный визит в Киев. В ходе встречи с Ермаком и Зеленским Салливан поделился подробностями нового пакета помощи США в области безопасности.
6 ноября The Wall Street Journal написал, что Салливан последние месяцы ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента РФ Владимира Путина Юрием Ушаковым и секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым. По словам источников издания, цель переговоров –защититься от риска эскалации и держать каналы связи открытыми, а не обсуждать урегулирование войны в Украине.