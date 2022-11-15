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Директор ЦРУ на переговорах в Анкаре предостерег Россию от применения ядерного оружия

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Бернс, по заявлению американских властей, не вел переговоров по Украине с представителем РФ
Бернс, по заявлению американских властей, не вел переговоров по Украине с представителем РФ
Фото: EPA

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс обсуждал в Анкаре (Турция) с коллегой из России не Украину, а вопросы ядерного урегулирования. Визит подтвердили в Совете национальной безопасности США, сообщает 14 ноября The New York Times.

По словам неназванного представителя Белого дома, которого цитирует NYT, директор ЦРУ Уильям Бернс встретился со своим российским коллегой в Турции, чтобы предостеречь Россию от применения ядерного оружия в Украине.

Сообщается, что встреча в Анкаре "никоим образом не имела целью" обсуждение какого-либо урегулирования войны в Украине. Кроме того, Украина была заранее проинформирована о поездке главы ЦРУ.

Утром 14 ноября Reuters сообщило, что Бернс находится в Анкаре и цель его визита – "передать российскому коллеге сообщение о последствиях применения РФ ядерного оружия". "Коллегой" главы ЦРУ, по информации российской пропаганды, выступил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а переговоры якобы запросила американская сторона..

По словам источника Reuters в Белом доме, Бернс "никаких переговоров не ведет, не обсуждает урегулирование войны в Украине", а Киев заранее проинформирован об этом визите. Он добавил, что Бернс также может обсудить вопрос задержанных Москвой американцев.

Контекст:

21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.

В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России в ходе телефонных разговоров с министрами обороны США, Франции, ТурцииВеликобританииИндии и Китая. Эти заявления значат, что Россия сама готовит такой удар, подчеркнул Зеленский.

27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".

По информации The New York Times, высокопоставленные российские военные обсуждали, когда и как Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Такая информация была распространена внутри правительства США в октябре, сообщило издание 2 ноября. По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2 тыс. единиц тактического ядерного оружия, предназначенного для применения на полях сражений с целью подавления обычных сил.

Теги: Россия, США, Украина, Турция, ядерное оружие, Сергей Нарышкин, ЦРУ, переговоры, разведка, страна-агрессор, российская агрессия, Анкара, война России против Украины, безопасность, Уильям Бернс, российские оккупанты
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