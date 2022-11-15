Директор ЦРУ на переговорах в Анкаре предостерег Россию от применения ядерного оружия

Бернс, по заявлению американских властей, не вел переговоров по Украине с представителем РФ Фото: EPA

По словам неназванного представителя Белого дома, которого цитирует NYT, директор ЦРУ Уильям Бернс встретился со своим российским коллегой в Турции, чтобы предостеречь Россию от применения ядерного оружия в Украине.

Сообщается, что встреча в Анкаре "никоим образом не имела целью" обсуждение какого-либо урегулирования войны в Украине. Кроме того, Украина была заранее проинформирована о поездке главы ЦРУ.

Утром 14 ноября Reuters сообщило, что Бернс находится в Анкаре и цель его визита – "передать российскому коллеге сообщение о последствиях применения РФ ядерного оружия". "Коллегой" главы ЦРУ, по информации российской пропаганды, выступил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а переговоры якобы запросила американская сторона..

По словам источника Reuters в Белом доме, Бернс "никаких переговоров не ведет, не обсуждает урегулирование войны в Украине", а Киев заранее проинформирован об этом визите. Он добавил, что Бернс также может обсудить вопрос задержанных Москвой американцев.