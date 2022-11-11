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Россия может нанести по Украине электромагнитный импульсный удар, чтобы вывести из строя всю электронику – экс-сотрудник Пентагона

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Путин и его генералы все время угрожали принять "военно-технические меры", отметил ветеран армии США
Путин и его генералы все время угрожали принять "военно-технические меры", отметил ветеран армии США
Фото: EPA

Российские угрозы эскалации в войне против Украины в последнее время трактовались как применение Москвой тактического ядерного оружия, но в Кремле есть еще один инструмент, который, возможно, рассматривает президент РФ Владимир Путин.

Об этом в колонке, опубликованной 9 ноября Financial Times, написал ветеран сил специального назначения армии США, бывший заместитель помощника министра обороны Роджер Пардо-Мавер.    

По его словам, РФ может применить тактический электромагнитный импульс, который приводит к короткому замыканию электрооборудования и способен вывести из строя военную и гражданскую инфраструктуру Украины, оставив страну без света, тепла и связи.

Сгенерировать электромагнитный импульс можно, подорвав ядерный заряд в космосе. Подобные атаки подробно поясняли и даже требовали в эфирах пропагандистских ток-шоу в РФ, отметил экс-сотрудник Пентагона.

Пардо-Мавер допустил, что Путин и его генералы все время предупреждали о такой возможности, угрожая принять "военно-технические меры".

По его мнению, возможное применение РФ тактического ядерного оружия против мобильных и рассредоточенных подразделений ВСУ, скорее всего, будет неэффективным, в отличие от использования ядерного оружия для электромагнитной войны.

Так, в Херсонской области такой взрыв может привести к выведению из строя систем, управляющих плотинами региона, а также к отключению света, тепла и воды. Выйти из строя могут и автомобили, подчеркнул экс-сотрудник Пентагона.

В то же время, как указал Пардо-Мавер, если РФ решится на такой шаг, она спровоцирует коллективный ответ НАТО.

Он добавил, что "непредсказуемое влияние на атмосферу Земли, окружающую среду, спутники и население должно стать весомой причиной для активизации статьи 5 [Североатлантического договора НАТО – о коллективной обороне]".

Контекст:

21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения такого оружия в войне против Украины.

В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России в ходе телефонных разговоров с министрами обороны США, Франции, ТурцииВеликобританииИндии и Китая. Эти заявления значат, что Россия сама готовит такой удар, подчеркнул Зеленский.

27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".

По информации The New York Times, высокопоставленные российские военные обсуждали, когда и как Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Такая информация была распространена внутри правительства США в октябре, сообщило издание 2 ноября. По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2 тыс. единиц тактического ядерного оружия, предназначенного для применения на полях сражений с целью подавления обычных сил.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, НАТО, космос, взрыв, ядерное оружие, Пентагон, угрозы, плотина, война России против Украины, президент, инфраструктура
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