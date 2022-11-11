Россия может нанести по Украине электромагнитный импульсный удар, чтобы вывести из строя всю электронику – экс-сотрудник Пентагона

Путин и его генералы все время угрожали принять "военно-технические меры", отметил ветеран армии США Фото: EPA

Об этом в колонке, опубликованной 9 ноября Financial Times, написал ветеран сил специального назначения армии США, бывший заместитель помощника министра обороны Роджер Пардо-Мавер.

По его словам, РФ может применить тактический электромагнитный импульс, который приводит к короткому замыканию электрооборудования и способен вывести из строя военную и гражданскую инфраструктуру Украины, оставив страну без света, тепла и связи.

Сгенерировать электромагнитный импульс можно, подорвав ядерный заряд в космосе. Подобные атаки подробно поясняли и даже требовали в эфирах пропагандистских ток-шоу в РФ, отметил экс-сотрудник Пентагона.

Пардо-Мавер допустил, что Путин и его генералы все время предупреждали о такой возможности, угрожая принять "военно-технические меры".

По его мнению, возможное применение РФ тактического ядерного оружия против мобильных и рассредоточенных подразделений ВСУ, скорее всего, будет неэффективным, в отличие от использования ядерного оружия для электромагнитной войны.

Так, в Херсонской области такой взрыв может привести к выведению из строя систем, управляющих плотинами региона, а также к отключению света, тепла и воды. Выйти из строя могут и автомобили, подчеркнул экс-сотрудник Пентагона.

В то же время, как указал Пардо-Мавер, если РФ решится на такой шаг, она спровоцирует коллективный ответ НАТО.

Он добавил, что "непредсказуемое влияние на атмосферу Земли, окружающую среду, спутники и население должно стать весомой причиной для активизации статьи 5 [Североатлантического договора НАТО – о коллективной обороне]".